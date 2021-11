The Matrix Resurrections publica nuevo póster con más detalles

The Matrix Resurrections ahora tiene un nuevo póster que fue publicado por Warner Bros. En la imagen oficial de la esperada cuarta película de la saga de ciencia ficción creada por las Hermanas Wachowski muestra a su elenco principal en lo que parece ser el interior de la Matrix.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, esta cinta es protagonizada por Keanu Reeves en su papel de Neo, y vemos al personaje en una pose bastante recordada donde aparece también cuenta con Carrie-Anne Moss como Trinity, Yahya Abdul-Mateen II como Morpheus y Jessica Henwick como Bugs.

En el tráiler de The Matrix Resurrections vimos que los personajes principales estarán de “regreso a la fuente”. Además, la sinopsis del filme dice que Neo y Trinity irán más hondo en la madriguera del conejo, por lo que aún falta mucho por descubrir.

Nuevo póster de The Matrix 4 muestra a Eréndira Ibarra

La cuarta película de la saga está a unas semanas de su estreno/Foto: Instagram

Algo que los fanáticos han notado en el nuevo póster es la aparición de la actriz mexicana Eréndira Ibarra como un nuevo personaje de la saga, aunque todavía no se han dado más detalles sobre el papel que jugará en Matrix 4.

No obstante, la publicación también refleja que en The Matrix Resurrections veremos cómo Thomas Anderson estaría de regreso en la Matrix y desconocería su pasado establecido en las entregas anteriores de esta saga.

¿Cuándo se estrena The Matrix Resurrections?

Keanu Reeves regresó para protagonizar esta cinta/Foto: GQ España

La cuarta película de Matrix está programada para llegar a los cines el 22 de diciembre de 2021. La cinta fue dirigida por Lana Wachowski, quien estuvo encargada de las tres primeras entregas: The Matrix, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions.

Según lo que hemos visto en la franquicia, la Matrix es una especie de realidad virtual en la que todos estamos dormidos y vivimos como si fuese real, pero lo que en The Matrix Resurrections se podría mostrar cómo Neo logró olvidar todo lo que vivió en el pasado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!