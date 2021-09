The Matrix 4: ¿Qué se verá en el nuevo tráiler que esta por estrenarse?

The Matrix 4 o The Matrix Resurrections está emocionado a sus fans ya que se ha dado a conocer que su tráiler oficial será desvelado al público en general este jueves 9 de septiembre.

Fue la Warner Bros, quien dio a conocer la noticia mediante un video en su canal de YouTube, que dura apenas 15 segundos, inicia con un par de píldoras, las famosas azul y roja con las que Neo debe decidir si quiere saber la verdad o regresar a dónde estaba, con la leyenda "The choice is yours".

Por lo que se puede ver después de las pastillas, se abre una especie de cortina con el código de The Matrix para revelar la frase Trailer Thursday para indicar que el avance de The Matrix Resurrections se liberará ese día.

¿Qué se espera del tráiler de Matrix 4?

Hay que recordar que los asistentes a la CinemaCon pudieron ver el avance que, sin embargo, no fue liberado para todo el público y no estaba en ninguna plataforma digital.

Es por eso que ahora de acuerdo con Gizmodo, en el avance inicia en una ciudad muy brillante. Un psiquiatra (Neil Patrick Harris) se encuentra sentado con un paciente llamado Thomas interpretada por Keanu Reeves, que dice que está teniendo algunos problemas.

Luego, Thomas le dice que está teniendo sueños que no parecen del todo sueños. Se le verá caminando por una calle, donde aparecen los míticos códigos en verde de Matrix.

'¿Estoy loco?' pregunta. 'Nosotros no decimos eso', responde el médico. Thomas está sentado en una bañera con un pato de goma en la cabeza. Entra en una cafetería y saluda a Trinity. '¿Nos conocemos?' pregunta mientras se dan la mano.

Después se verá que Thomas está tomándose pastillas azules en casa. Mira al cielo y ve cómo pasan un montón de pájaros volando. Se para a analizar la escena. A continuación, aparece en un ascensor repleto de gente que mira absorta sus teléfonos móviles. Comienza a sonar la canción White Rabbit

Se parecerá la primera entrega de Matrix

Se parecerá la primera entrega de Matrix

Según Gizmodo esto resulta realmente familiar a todos los que han visto el tráiler, porque todo se parece a la primera entrega de Matrix: Neo y la persona con pelo azul atraviesan un espejo. De repente está en un café. Luego está en una especie de dojo junto al personaje de Abdul-Mateen.

'Lo único que te importa sigue estando aquí', dice. 'Nunca te rendirás'. Empiezan a combatir usando artes marciales, y cuando Thomas golpea al personaje de Abdul-Mateen en el pecho y sale volando de la habitación.

Finalmente, a Thomas en una oficina con un hombre vestido de traje (Jonathan Groff). 'Vas a volver a donde empezó todo', dice. De vuelta a Matrix'. Por último el título: The Matrix Resurrections y es todo sobre el tráiler de The Matrix 4.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!