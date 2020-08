The Matrix 4: Laurence Fishburne NO fue invitado a la nueva secuela

The Matrix 4 verá a Keanu Reeves retomando su papel de Neo para una nueva aventura en el universo cyberpunk de The Matrix Trilogy.

Carrie-Anne Moss también regresa como Trinity. Un personaje de la trilogía original que no regresa es el antiguo mentor de Neo y Trinity, el líder de la resistencia Morpheus, interpretado por Laurence Fishburne. En declaraciones a la revista New York Magazine, Laurence Fishburne dice que no fue invitado a regresar para la nueva secuela.

A pesar de eso, les desea a todos los involucrados en la película lo mejor.

"No me han invitado. Tal vez eso me haga escribir otra obra. Les deseo lo mejor. Espero que sea genial", dijo Fishburne.

Laurence Fishburne no estará en The Matrix 4

Fishburne también habló sobre su papel en la película original de The Matrix, un hito de ciencia ficción, y sus dos primeras secuelas, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions. Él dice que probablemente sea el papel por el que se le recordará mejor, lo cual es genial.

“No es lo único por lo que seré recordado, que es mejor. Lo que obtengo con él es que tengo a Darth Vader en esta mano, y tengo a Obi-Wan en esa mano. Tengo a Bruce Lee, tengo a Muhammad Ali mezclado allí, y tengo kung fu… Es la vieja historia en un contexto moderno. Es el Uno, el Cristo, el Buda, la Deidad, lo plenamente realizado que se cuenta a través de la era digital".

Otro personaje que no regresará es el antagonista Agent Smith, interpretado en la trilogía original por Hugo Weaving. Para Weaving, su ausencia se redujo a un conflicto de horarios.

Laurence dijo que no participará en The Matrix 4

En realidad tuvo esta oferta (por The Visit), y luego la oferta vino de The Matrix, así que sabía que estaba sucediendo, pero no tenía fechas.

"Pensé que podía hacer ambas cosas, y me tomó ocho semanas darme cuenta de que las fechas funcionarían. Dejé de aceptar (un papel en The Visit durante ese tiempo). Estuve en contacto con Lana Wachowski , pero al final, decidió que las fechas no iban a funcionar. Así que arreglamos las fechas y luego cambió de opinión. Siguen adelante sin mí".

Lana Wachowski, quien codirigió las tres películas anteriores de Matrix, regresará para dirigir y coescribir The Matrix 4.

Además de Reeves y Moss, las estrellas que regresan incluyen a Jada Pinkett Smith y Lambert Wilson. El reparto también incluye a los recién llegados Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith y Ellen Hollman.

La producción de The Matrix 4 está en marcha, y se reanudó después de una interrupción forzada causada por el coronavirus. La película se estrena en cines el 1 de abril de 2022.