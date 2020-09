The Mandalorian podría revelar vínculo con Luke Skywalker en temporada 2

The Mandalorian terminó la primera temporada con Din Djarin en busca de la Orden Jedi, buscando respuestas relacionadas con El Niño y su conexión mística con la Fuerza.

Si bien los informes indican que el personaje favorito de los fanáticos de Star Wars, Ahsoka Tano, aparecerá en la temporada 2 para brindar algo de claridad a Mando, una nueva teoría de los mismos fans afirma que Luke Skywalker también podría encontrar su camino a la serie de DIsney Plus o, al menos, indicios de su viaje entre el final del Retorno del Jedi y su formación del Nuevo Templo Jedi.

Para explicar esta teoría, uno debe revisar el primer tráiler de The Mandalorian para la temporada 2 de la serie. En el vídeo, hay fragmentos de un planeta acuático, lleno de barcos de pesca y alienígenas cefalópodos, incluidos Quarren y Mon Calamari.

A primera vista, muchos asumieron que podría ser Mon Cala, el mundo natal del almirante Ackbar, mientras que otros argumentaron Kamino, pero resulta que este planeta podría tener una conexión con los cómics de Star Wars.

¿Por qué el mandaloriano va a Serelia?

La teoría de los fanáticos publicada por el usuario Peddsaid argumentó que el planeta en el tráiler se parecía mucho a Serelia en lugar de Mon Cala. Las comparaciones visuales llamaron la atención principalmente sobre el uso de equipos de acoplamiento, las alcantarillas y otros lugareños conocidos presentados en los cómics de Star Wars publicados por Marvel.

Mundo acuático hace su aparición en nuevo tráiler de The Mandalorian

Mon Cala es un lugar icónico debido a su posición tanto en Star Wars Legends como en Expanded Continuity y por ser el hogar de uno de los alienígenas más icónicos de la serie, lo que hace que uno se pregunte por qué los poderes optarían por usar un poco. -planeta conocido en su lugar.

Bueno, es muy probable que se deba a que Serelia es una ubicación importante en el viaje de Luke en el canon ampliado.

¿Qué pasa en Serelia?

El viaje a Serelia comienza en el relanzamiento de Star Wars en 2020, que tiene lugar entre The Empire Strikes Back y Return of the Jedi. En este arco, Luke recibe visiones de una mujer extraña que sostiene un sable de luz y le dice que "siga su destino". Esta mujer resulta ser Verla, una persona sensible a la fuerza y acólita del padawan Ferren Barr que vive en Serelia.

Mundo visitado por Luke Skywalker podría aparecer en The Mandalorian

Al principio, Verla intenta luchar contra Luke, creyendo que es un Inquisidor. Sin embargo, poco después de ganar cierto grado de confianza, los dos comienzan a hablar sobre la historia de Verla con las Guerras Clon. Desafortunadamente, Verla se da cuenta de que Luke es el hijo de Darth Vader, por lo que intenta ahogarlo. La historia todavía está en progreso, lo que significa que probablemente se resolverá cuando The Mandalorian regrese a Disney +, creando una superposición entre los cómics y los programas.

Si bien hubo algunas especulaciones, es poco probable que Verla sea el personaje interpretado por Sasha Banks, pero los dos podrían estar conectados de alguna manera. Sin embargo, lo que es mucho más probable es que suceda algo que involucre a Luke al final de la historia que se relacione con las experiencias de Djarin o la búsqueda de más conocimiento Jedi. O, quizás, el conocimiento de Verla se habrá transmitido, ya sea a un nuevo alumno o como un pequeño culto u orden de la Fuerza, similar a los Guardianes de los Whills de Rogue One.

"La Biblia del Templo Jedi" podría haber inspirado tramas de The Mandalorian temporada 2

Independientemente, las similitudes entre Serelia y el planeta acuático parecen demasiado grandes para que sea una coincidencia. Queda por ver qué presagia esto para el futuro de The Mandalorian y cómo esto podría influir en la narrativa en el futuro, pero, con suerte, ningún ex discípulo Jedi intentará ahogar a Mando.

Te puede interesar: Emmy 2020: The Mandalorian recibe amor con 15 nominaciones

¿Te gustaría ver a Luke Skywalker en The Mandalorian? Dinos en los comentarios.