The Mandalorian consigue romper RÉCORD de Game Of Thrones ¡WOW!

El exitoso programa de Disney + acaba de romper un récord un poco dudoso. Según un informe de Variety, que obtuvo sus datos de TorrentFreak, The Mandalorian se ha convertido en el programa más pirateado del año, sacando a la enorme fantasía épica de HBO, Game of Thrones del primer lugar después de varios años.

Con todo, este análisis tiene mucho sentido; Game of Thrones llegó a su fin en mayo de 2019 con un final de serie tremendamente impopular, mientras que The Mandalorian concluyó su segunda temporada extremadamente popular en diciembre de 2020, con un montón de grandes spin-offs llegando a Disney +.

Mientras tanto, muchos otros programas fueron pirateados de los servicios de transmisión junto con The Mandalorian; en el segundo al quinto lugar, The Boys de Amazon, Westworld de HBO, Vikings de Amazon y Star Trek: Picard original de CBS All Access.

Como señala Variety, la ciencia ficción y la fantasía suelen ser los programas más pirateados, por lo que esta lista sigue las tendencias de años anteriores ... aunque Game of Thrones perdió su título como el programa pirateado con más frecuencia.

La popularidad de Game of Thrones se ha reducido

Después de pasar casi una década como uno de los programas más populares en la historia de la televisión, ganar múltiples premios Emmy y servir como inspiración cultural, Game of Thrones y sus showrunners, David Benioff y DB Weiss, parecían desperdiciar toda la buena voluntad de los creadores y el espectáculo en sí se había ganado a lo largo de los años.

A raíz de las octavas temporadas cortas y finales, los fanáticos expresaron en voz alta su frustración por todo, desde errores locos en la pantalla hasta el desarrollo fallido del personaje y los seis episodios finales apresurados, y Game of Thrones desapareció en gran medida de la conversación cultural después de dominarlo durante años.

Aunque la serie precuela House of the Dragon, que se centrará en la antigua y atribulada familia Targaryen, recibió luz verde en HBO, otros spin-offs de Game of Thrones han recibido el hacha en la cadena premium, lo que demuestra que la influencia cultural del programa es menguando.

La serie de HBO Game Of Thrones tuvo una impresionante popularidad en su estreno, aunque sigue siendo una de las más vistas y con un gran número de fans, ya ha perdido relevancia/Foto: The Vergue

Mientras tanto, The Mandalorian, que obtuvo una nominación al Emmy por su temporada de debut en 2019 y críticas entusiastas por su segundo trabajo, producirá varios spin-offs, incluido El libro de Boba Fett y una serie completa centrada en Las Guerras Clon de Rosario Dawson. -personaje basado en Ahsoka Tano-.

En cualquier caso, Game of Thrones ha estado fuera del aire durante algunos años, por lo que no es de extrañar que The Mandalorian se haya ganado el dudoso honor de ser el programa más pirateado de 2020.

Ambas temporadas de The Mandalorian están disponibles para transmitir en Disney +, y todo Game of Thrones se puede encontrar en HBO Max. ¿Crees que The Mandalorian tenga muchas temporadas como GOT? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

