The Mandalorian: Pedro Pascal conocía nombre de Baby Yoda antes de temporada 2

Pedro Pascal conocía el nombre real de Baby Yoda antes de filmar la segunda temporada de The Mandalorian.

La segunda temporada de The Mandalorian estuvo llena de sorpresas, desde el debut liveaction de Ahsoka Tano hasta la aparición de Luke Skywalker en el final de temporada.

Sin embargo, una de las mayores sorpresas de la segunda temporada de la exitosa serie de Disney Plus fue el nombre real de Baby Yoda, Grogu.

Grogu, uno de los grandes éxitos de The Mandalorian

Nombre de Baby Yoda es revelado

Fue una sorpresa para la audiencia y para el propio Din Djarin cuando el verdadero nombre de Baby Yoda fue revelado en el "Capítulo 13: Los Jedi".

Después de comunicarse con Baby Yoda a través de la fuerza, Ahsoka le dijo a Djarin que el nombre de su adorable compañero verde era Grogu.

Ver a Grogu animarse cuando Djarin lo llamó por su nombre real confirmó al Mandaloriano que Ahsoka tenía razón.

Aunque el debut del nombre Grogu fue sorprendente en el universo de la serie, lo fue aún más en la vida real, ya que los fanáticos se habían acostumbrado a llamarle Baby Yoda desde la primera temporada.

Incluso el showrunner de The Mandalorian, Jon Favreau admitió que todavía llama Baby Yoda a Grogu.

Nombre real no fue sorpresa para Pedro Pascal

Afortunadamente, Pedro Pascal tuvo algo de tiempo para prepararse para la revelación del gran nombre de Baby Yoda.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, Pedro Pascal explicó por qué no le sorprendió la revelación de Grogu durante el "Los Jedi". En La Verdad Noticias te presentamos lo que tenía que decir sobre el asunto a continuación.

"Lo sabía. [Lo sabía] al comienzo de la segunda temporada. Cuando obtuve los guiones para la segunda temporada. Para que [The Mandalorian] sea tan bueno como está, están bien preparados para empezar a filmar. Lo que más me gusta de así es como parte del proceso creativo [yo soy]. Estoy invitado a al menos observar, experimentar y contribuir, ya sabes, lo que sea que se me ocurra [Din Djarin]. Jon Favreau y Dave Filoni me traen los guiones antes de que lleguemos en disparar, así que lo sé todo".

La despedida de Grogu y Djarin

En cierto modo, el descubrimiento de Djarin del verdadero nombre de Baby Yoda fue el triste comienzo de su inevitable adiós.

Djarin sabía que tenía que dejar ir a Grogu eventualmente, especialmente cuando se da cuenta a través del entrenamiento inicial de la Fuerza de Ahsoka cuán poderoso es su hijo verde extraoficialmente adoptado.

La decisión de Djarin de dejar que Grogu se fuera con Luke Skywalker en el final de la segunda temporada de The Mandalorian fue triste pero necesaria.

Al final, no importaba cómo se llamaran Baby Yoda o Grogu. En ese momento, era solo un mandaloriano revelando su rostro a su hijo por primera vez, dejándolo ir por amor y recordándole que no tuviera miedo.

¿Qué te pareció el final de temporada de The Mandalorian?, ¿Te gustó la revelación del verdadero nombre del Baby Yoda y la actuación de Pedro Pascal? Dinos en los comentarios.

