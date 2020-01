The Mandalorian: Los personajes de la saga de Skywalker presentes en su segunda temporada

Recientemente los fanáticos de la icónica saga de Star Wars recibieron una de las mejores noticias del año, puesto que se confirmó la segunda temporada de “The Mandalorian” para el otoño de este año. De esta manera Jon Favreau, director de esta serie confirmó a través de sus redes sociales que la segunda entrega de esta serie que ha ganado una gran popularidad, estaría disponible a mediados del 2020 en la plataforma de streaming de Disney.

Y a unos días de esta gran noticia, varias fuentes confirmaron que los personajes de la saga de Skywalker de Star Wars estarían presentes en esta nueva entrega de “The Mandalorian”. A pesar de que esta información no se ha confirmado oficialmente, los fans de la saga de Star Wars ya se encuentran totalmente emocionados y a la espera de ver a sus personajes favoritos.

Las teorías al respecto ya comenzaron a hacerse virales, dando pie a las apuestas sobre los personajes que podrán aparecer. Muchos aseguran que lo más probable será ver las versiones “jóvenes” de los personajes principales como Leia, Han Solo y Luke Skywalker.

PERSONAJES DE LA SAGA DE SKYWALKER PRESENTES EN “THE MANDALORIAN”

Recordemos que la misma saga ha traído de vuelta a varios personajes como a Palpatine en “The Rise of Skywalker” y Darth Maul en Solo: A Star Wars Story. Y cabe resaltar que “The Mandalorian” se encuentra entre dos de los episodios más importantes debido a los sucesos, el número 6 “Return of the Jedi” donde se da la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden en “The Force Awakens”.

Uno de los personajes más notables de esta serie de Disney sin duda ha sido baby Yoda, una personaje que ha logrado conquistar a todos. Y si hacemos memoria, el final de la primera temporada de “The Mandalorian” logró una increíble conexión entre la producción de Disney+ y la saga de Skaywalker.

QUÉ NOS ESPERA EN LA SEGUNDA TEMPORADA

Sin llegar al grado de “Spoiler”, esta serie otorgó algunas pistas acerca de la historia que seguirá en su segunda temporada; la cual muy probablemente nos revelará el origen de Yoda y uno de los misterios más grandes en relación a este personaje, su especie.

Todos estos datos han convertido a “The Mandalorian” como una de las series más esperadas del 2020, que seguramente tendrá su estreno durante la primera mitad de este año.

