The Mandalorian: Las famosas películas donde ha aparecido Lang

El nuevo episodio de The Mandalorian, "Capítulo 13: The Jedi", trajo consigo muchas revelaciones nuevas, desde The Child hasta el estado del universo, e introdujo bastantes personajes nuevos en el camino, incluida la tan esperada Ahsoka Tano, interpretado por Rosario Dawson.

Aterrizando en el planeta forestal de Corvus, Mando (Pedro Pascal) sabe que tiene que encontrar a Ahsoka para aprender más sobre The Child y su pasado.

En el camino, Mando conoce a Morgan Elsbeth ( Diana Lee Inosanto ), también conocida como la Magistrada, quien lo contrata para que se encargue del problema Jedi en el planeta, es decir, Ahsoka. Pero Mando necesita algo de Ahsoka, así que, como se esperaba, el plan de la Magistrada no sale realmente como ella quiere.

Al lado de la Magistrada hay otro personaje nuevo llamado Lang, su compinche, interpretado por Michael Biehn. Para los fanáticos más jóvenes, esta podría ser la primera vez que ven a este actor, pero para las audiencias mayores, Biehn es una cara muy familiar.

¿No recuerdas exactamente de dónde es? Echa un vistazo a su extenso currículum lleno de roles heroicos e icónicos en muchas franquicias de acción conocidas de los años 80 y más allá.

Michael Biehn interpretó a Kyle Reese en The Terminator

Biehn protagonizó bastantes programas de televisión excelentes a lo largo de los años, como The Runaways y The Magnificent Seven, la serie de televisión, no la película. Pero podría decirse que Biehn es el más reconocido por algunos papeles muy importantes en grandes películas de acción como Terminator de 1984.

Protagonizada junto a Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, Biehn interpreta a Kyle Reese, el protagonista de la primera película que viaja al pasado para proteger a Sarah Connor (Hamilton) de Terminator.

Reese juega un papel muy importante para la franquicia en su conjunto, ya que se enamora de Sarah y tienen un hijo juntos llamado John Connor, la razón clave por la que debe proteger a Sarah en primer lugar.

Reese es un soldado en el futuro, enviado de regreso para proteger a John porque supuestamente crecerá para convertirse en un salvador de la raza humana en el futuro postapocalíptico en el que los humanos están librando una guerra contra las máquinas de matar conscientes de sí mismas.

Terminator, interpretado por Schwarzenegger, es un cyborg asesino muy avanzado tecnológicamente que sigue a Reese al pasado para evitar que John nazca.

Biehn repite su papel en la secuela, Terminator 2: Judgment Day, en una escena del sueño de Sarah. Aunque no apareció en el estreno del cine, la escena se restauró a la película en versiones extendidas.

Biehn interpretó al cabo Hicks en Aliens

Después de protagonizar The Terminator, Biehn se unió a otra gran franquicia en la secuela de Alien, Aliens. La secuela salió en 1986 después del enorme éxito de la primera película. En él, el cabo Hicks de Biehn se une a Sigourney Weaver en su lucha contra los extraterrestres.

Es enviado con otros, incluido el único superviviente de Alien, Ellen Ripley (Weaver), para investigar la colonia Hadley's Hope. Encuentran una comunidad devastada por una creciente población de extraterrestres xenomorfos que han infestado el área y han matado a muchos de sus habitantes.

Liderando a su escuadrón durante la pelea, Hicks logra sobrevivir a la batalla, saliendo con Ripley y una joven llamada Rebecca "Newt" Jorden (Carrie Henn). Biehn regresa brevemente como Hicks al comienzo de Alien 3, pero muere rápidamente.

Ridley Scott dirigió la primera película de Alie , mientras que el director de Terminator, James Cameron, tomó el mando de Aliens. Pero para la tercera película, Alien 3, David Fincher se unió como director al final del juego.

La decisión del equipo creativo de matar al personaje de Biehn tan temprano en la película ha sido criticada tanto por los fanáticos como por Cameron, quien calificó la decisión de "tonta" y "una gran bofetada para los fanáticos".

Michael Biehn le dio vida a Johnny Ringo en Tombstone

En 1993, Biehn saltó al género occidental con la película Tombstone, protagonizada por Kurt Russell, Val Kilmer, Bill Paxton y muchas otras caras conocidas. Ambientada en la década de 1880, la trama se basa libremente en eventos que ocurrieron en la ciudad de Tombstone, Arizona, con la familia Earp y su tripulación.

Estos famosos eventos incluyen el tiroteo en OK Corral en 1881 entre los hermanos Earp y la pandilla Clanton-McLaury, así como el Vendetta Ride de Wyatt Earp en 1882, en el que Earp y los demás mataron a todos los que pensaban que estaban involucrados en la muerte de su hermano, Morgan.

En Tombstone, Biehn interpreta a Johnny Ringo, un miembro del grupo antagonista en la película llamado Clanton Gang, también conocido como los Cowboys. También es el némesis de Doc Holliday (Kilmer), la mano derecha de Wyatt Earp (Russell).

Tienen bastantes duelos en la película, y el tercero resulta en la desaparición de Ringo. Este evento en realidad no sucedió en la vida real, y la causa real de la muerte de Ringo aún se debate. En un momento, Earp afirmó haber asesinado al propio Ringo, pero esta afirmación sigue sin probarse.

Tombstone lo hizo muy bien cuando se lanzó, ayudando a revivir el género occidental más moderno y manteniendo un 74% en Rotten Tomatoes.

Es un crédito para el poder de permanencia de Biehn que esté teniendo un impacto en un programa como The Mandalorian todos estos años después de su gran apogeo en Hollywood. ¿Recuerdas alguna de estas cintas de Michael Biehn? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

