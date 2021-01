The Mandalorian: La tercera temporada ya tiene fecha para iniciar grabaciones

Ha habido bastante revuelo en torno a la temporada 2 de The Mandalorian, especialmente en lo que respecta a lo que configuró tanto para el programa principal como para su spin-off The Book of Boba Fett.

Con el anuncio de The Book of Boba Fett, algunos estaban preocupados por lo que eso significaba para la temporada 3 de The Mandalorian, pero más tarde se reveló que el programa no terminará pronto, y ahora sabemos cuándo comenzará a filmarse la temporada 3.

Según Film & Television Industry Alliance, la temporada 3 de The Mandalorian tiene una fecha de inicio actual del 5 de abril y está programada para filmarse en Los Ángeles.

Ahora, por supuesto, eso podría retrasarse debido a razones relacionadas con la pandemia, pero por ahora las cosas parecen estar bien encaminadas, y eso debería hacer a Star Wars bastante feliz.

La temporada 2 de Mandalorian causó una gran impresión en los fanáticos, ya que superó a Game of Thrones como el programa más pirateado de 2020.

Eso puso fin a una carrera de siete años de Game of Thrones, y también superó a The Boys, Westworld, Vikings, Star Trek: Picard y más.

¿De qué podría tratarse The Mandalorian temporada 3?

En cuanto a la temporada 3, no sabemos mucho más sobre los próximos episodios, aunque gracias a los miembros del elenco y el equipo sabemos que el creador de la serie Jon Favreau evidentemente ha estado trabajando en la temporada 3 durante meses.

The Mandalorian se ha convertido en uno de los éxitos de Disney Plus, y los fans esperan que este año se pueda estrenar la tercera temporada/Foto: Gamerfocus

También sabemos que el Moff Gideon de Giancarlo Esposito jugará un papel importante en él, al menos si los comentarios recientes de Esposito son algo que se pueda tomar.

"Tengo la sensación de que me verás más la próxima temporada", dijo Esposito al medio EW. "Lo más probable es que veas mucho al Moff Gideon. No puedo estar seguro de eso, pero parece que este viaje icónico es el que quieren que lo sientas".

Esposito agregó: "Creo que comenzarás a ver que otras historias comienzan a aparecer. Cuando nos damos cuenta de que hay una conexión tan profunda [entre las historias del programa y] el resto de la galaxia y lo que realmente está sucediendo. Tal vez tú Tendré una idea de lo que quiere".

La temporada 3 de Mandalorian y The Book of Boba Fett están programados para lanzarse en Disney + en algún momento de 2021. ¿Te gustaron las dos primeras temporadas de The Mandalorian? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

