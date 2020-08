The Mandalorian: Favreau habla del impacto de la pandemia en la temporada 3

The Mandalorian es una de las series con el sello de debut de Disney Plus más esperadas desde el anuncio de la plataforma de streaming. Su primera temporada dejó buenas impresiones en el público, que espera el lanzamiento de la segunda temporada, que no se vio afectada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de la tercera temporada.

A principios de 2020, el CEO de Disney, Bob Chapek, aseguró que “no habrá retrasos” en la producción live action de Star Wars que lanzará su segunda temporada gracias a que la producción concluyó antes de la pandemia.

Sin embargo, el futuro de la tercera temporada de The Mandalorian tiene un horizonte un poco menos alentador, pues el programa ha sido filmado en locaciones remotas como Chile e Islandia.

Actualización sobre temporada 3 de The Mandalorian

Jon Favreau compartió una actualización esta semana con The Hollywood Reporter, en la que revela que la pandemia probablemente no retrasará de manera significativa las grabaciones de la tercera temporada de The Mandalorian.

“El hecho de que el set esté mucho más contenido es un beneficio, porque se puede limitar el número de personas", explicó.

El escritor detalló que gracias a la tecnología que se utiliza para realizar la serie, no habrá problema para filmar la próxima temporada

"Muchas de las personas que lo controlan lo hacen de forma remota desde lo que llamamos Brain Bar, que es un banco de computadoras para juegos, esencialmente”, señaló Favreau. “La cantidad de personas cerca de la cámara podría ser mucho menor de lo (habitual). También filmamos mucho afuera, lo cual también es útil”.

"Construimos un momento en la filmación más como una producción animada, donde tenemos muchos guiones gráficos, muchas discusiones y exploraciones en realidad virtual. Usamos herramientas cinematográficas en la realidad virtual de la misma manera que lo hicimos para El Rey León y El libro de la selva. Muchas veces los actores que ves en la pantalla no están en el set ".