The Mandalorian ¿Cuándo es el estreno de su tercera temporada?

Los episodios finales en The Book of Boba Fett, traen de nueva cuenta a Din Djarin, también conocido como Mando y su adorable compañero Grogu a principios del próximo año para la tercera temporada de The Mandalorian.

Fue el pasado jueves que en la Star Wars Celebrations, pusieron como fecha para su llegada a la pantalla de Disney+ en febrero de 2023. En el mismo evento también se anunció el spin-off de Ahsoka, protagonizado por Rosario Dawson como la ex padawan de Anakin Skywalker, que llegará en algún momento del año que viene, sin más precisiones aún.

Hay que destacar que la noticia fue parte de la presentación principal de Lucasfilm en la convención Star Wars Celebration en Anaheim, California, la primera vez que los fanáticos de Star Wars se reúnen en forma presencial desde que comenzó la pandemia.

The Mandalorian estará de regreso

The Mandalorian estará de regreso

Durante el evento a los asistentes a la Star Wars Celebration se les mostró un adelanto exclusivo, donde se mostraba a Mando lidiando con las repercusiones de quitarse su sagrado casco mandaloriano. También se dio a conocer que Katee Sackhoff regresará como Bo-Katan Kryze en un papel de antagonista.

Si recordamos final de la temporada 2 de The Mandalorian, Mando y Grogu se separaron cuando Luke Skywalker, llevó a Grogu con él para entrenar en los caminos de la Fuerza. Pero en El libro de Boba Fett, el vínculo de Grogu con Mando resulta demasiado poderoso, y Grogu elige dejar su entrenamiento Jedi y reunirse con Mando.

También sucedió que Mando también sigue compitiendo con el sable oscuro, el arma que ganó al final de la segunda temporada y que, por profecía, lo convirtió en el heredero legítimo para gobernar la tierra de Mandalore.

Tal parece que esta situación también pone a Mando en conflicto con Bo-Katan (Sackhoff), un guerrero mandaloriano que alguna vez tuvo en su poder el sable oscuro sin haberlo ganado, lo que, también según la profecía, condenó al planeta. Bo-Katan sabe que para volver a reclamar el poder, necesita recuperar el sable oscuro, pero no será fácil ya que Mando se interpone en su camino.

¿De qué tratará la nueva temporada The Mandalorian?

Mandalorian

Se ha destacado que en estos nuevos episodios, el taciturno personaje principal, Mando, cuenta con un nuevo y elegante medio de transporte, en forma de un deslizador Naboo equipado a su medida. Así, Mando cuenta con el espacio suficiente para que Grogu, que ahora luce una armadura de cota de malla hecha a medida, se una a él en las nuevas aventuras.

La primera temporada de esta serie de aventura espacial al estilo western futurista se estrenó por Disney+ en noviembre de 2019 en los Estados Unidos y luego llegó a otros países, al año siguiente.

Esta está ubicada en el universo de Star Wars creado por George Lucas, la serie se sitúa unos años después de los eventos que se relatan en El regreso del Jedi, esta vez con un solitario pistolero más allá de los alcances de la República.

También se ha destacado que el personaje de, el Mandaloriano (cuyo nombre es Din Djarin), es interpretado por Pedro Pascal, quien da vida a este cazarrecompensas a quien todos llaman Mando. Huérfano, fue rescatado siendo muy pequeño por los mandalorianos. Según Pascal, Mando es como Clint Eastwood, con habilidades avanzadas de combate y una moral cuestionable.

Cabe destacar que además de Pascal, la serie The Mandalorian está protagonizada por Carl Weathers, Gina Carano, Nick Nolte, Emily Swallow, Werner Herzog, Giancarlo Esposito y Omid Abtahi.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!