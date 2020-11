The Mandalorian: Ahsoka Tano finalmente hace su debut en la serie de Star Wars

El nuevo episodio de esta semana de Star Wars: The Mandalorian fue fácilmente la edición más esperada del programa desde el estreno de la serie en noviembre pasado.

Hace dos semanas, el personaje de Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels, Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) dio el salto de la animación a la acción en vivo, y dejó caer un nombre masivo cuando le dijo a Din Djarin sobre dónde encontrar un Jedi.

Ella lo dirigió a Ahsoka Tano, quien era el personaje principal de The Clone Wars y desempeñó un papel fundamental en Rebels. Los fanáticos han estado más que emocionados de ver a Ahsoka aparecer en The Mandalorian, y finalmente tuvieron su oportunidad el viernes, cuando la amada Jedi hizo su debut.

ADVERTENCIA: ¡Este artículo de La Verdad Noticias contiene spoilers del último episodio de The Mandalorian! Continúe leyendo bajo su propio riesgo!.

El personaje de Star Wars, Ahsoka Tano, finalmente debutó en la serie de The Mandalorian

Así apareció Ahsoka Tano en Star Wars: The Mandalorian

Ashoka Tano sí apareció en el "Capítulo 13: El Jedi" de The Mandalorian, y superó la mayoría de las expectativas. Como se rumoreaba, Rosario Dawson interpretó la versión de acción en vivo del personaje del que tantos fanáticos se enamoraron a lo largo de los proyectos animados. Quizás el aspecto más emocionante de toda la prueba es que nadie tuvo que esperar mucho para verla en el programa.

Es probable que la gente creyera que The Mandalorian se construiría hasta la llegada de Ahsoka a lo largo del episodio, igualando el ritmo lento del resto de la serie. Eso no es en absoluto lo que pasó.

Ahsoka apareció en la escena inicial del episodio, luchando contra un grupo de soldados que trabajaban para un magistrado malvado en el planeta donde vive. Ella empuña sables de luz dobles en la serie, y es la guerrera que la gente ha llegado a amar.

La espera terminó, Ahsoka Tano, uno de los personajes más amados de Star Wars finalmente debutó en la serie The Mandalorian.

A lo largo del episodio, Ahsoka trabaja con The Mandalorian para explorar las habilidades de la Fuerza con Baby Yoda, quien ahora sabemos que en realidad se llama Grogu.

Como muchos otros episodios de The Mandalorian, el personaje destacado de Star Wars no parece unirse a The Mandalorian en su viaje. Ahsoka se queda atrás, pero es probable que la volvamos a ver en el futuro.

