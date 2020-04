The Legend of Zelda: Increíble cosplay de la princesa sorprende en Instagram

No podemos negar que The Legend of Zelda se trata de uno de los videojuegos más populares de Nintendo, por lo que este increíble cosplay de la princesa Zelda ha logrado sorprender a varios fanáticos.

Este cosplay fue realizado por Chantal, mejor conocida como Hanabix y quien sin duda logró una de las mejores caracterizaciones de la princesa Zelda, uno de los personajes más importantes de este famoso videojuegos

En esta fantástica caracterización, la cosplayer logró captar toda la esencia de la princesa Zelda, puesto que incluyó cada uno de los detalles de este personaje, desde el largo cabello rubio hasta el despampanante y clásico vestido rosa.

El increíble cosplay de Zelda

Entre los elementos que más destacaron de este increíble cosplay de Hanabix, está la icónica corona de la princesa Zelda, así como su sencilla armadura sobre los hombros y sus orejas tipo “elfo” tan características de este personaje.

No podemos negar que esta cosplayer realizó uno de sus trabajos más extraordinarios con la caracterización de uno de los personajes más importantes y populares del videojuego The Legend of Zelda.

Los videojuegos entre los favoritos de los cosplayers

Cabe mencionar que los videojuegos siempre resultan una de las inspiraciones más recurrentes en el mundo del cosplay. Incluso la misma Hanabix ha realizado otras excepcionales caracterizaciones del mundo de los gamers.

Por último tenemos que reconocer que Hanabix es una de las cosplayers más populares en redes sociales, superando los 3,000 mil seguidores en Instagram, donde constantemente comparte sus mejores caracterizaciones.