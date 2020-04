The Legend of Zelda: Hombre hace espectacular COSPLAY de Midna

The Legend of Zelda: Twilight Princess, fue sin duda uno de los mejores videojuegos de Nintendo y el popular Misch Axel demostró una detallada transformación con su cosplay completo de Midna, quien es la Princesa del Crepúsculo que ayudó al héroe Link durante su travesía.

Misch Axel es originario de Alemania, es cosplayer profesional, estilista de pelucas, al igual que makeup artist (maquillador), su talento para transformar su atractivo aspecto masculino al de un sensual personaje femenino, fue elogiado por sus más de 13.4 mil seguidores en Instagram.

El cosplay de Midna luce idéntico a su versión final en la saga Twilight Princess, ya que la peluca naranja, maquillaje para igualar el tono verde de la piel, sombras en los ojos, pupilentes amarillos y la detallada corona que completa la caracterización, fueron cuidadosamente recreados por el cosplayer alemán.

"Este es el mejor cosplay de Midna"

"Increíble"

"Eres un genio del cosplay"

Tutorial para cosplay de Midna

Misch Axel incluso compartió en su canal de YouTube el tutorial completo para convertirse en la Princesa del Crepúsculo de pies a cabeza, pues llevó la misma vestimenta que el personaje femenino y demostró su pasión en este arte de caracterización, siendo una inspiración para todos aquellos que aspiran a lo mismo.

Estamos seguros de que este cosplay es uno de los mejores que se han realizado para la temática The Legend of Zelda, ya que al ser una caracterización que no suele verse en redes sociales, Misch Axel se galardonó con el título de genio en los comentarios de sus miles de fanáticos por otros espectaculares resultados con demás personajes como Noctis de Final Fantasy XV.