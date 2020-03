The Last of Us se convertirá en serie de televisión gracias a HBO

“The Last of Us” se ha convertido en uno de los videojuegos más populares de los últimos años y parece que su popularidad irá en aumento gracias a la increíble noticia que confirma la adaptación de la historia para una serie de televisión y que será emitida a través del canal HBO.

La historia de este exitoso videojuego realizado por PlayStation se centra en una sociedad que casi se extingue gracias a la proliferación de un virus mortal; Joel y Eli, quienes son los protagonistas de “The Last of Us”, deberán mantenerse a salvo hasta llegar a las afueras de la zona de cuarentena.

No se puede negar que “The Last of Us” ha logrado posicionarse como una de las entregas más aclamadas de los amantes de los videojuegos ya que el universo donde se desarrolla la trama es algo que no se había visto con anterioridad y por esa razón no sorprende que hayan interesados en querer convertir este título en una serie de televisión.

The Last of Us tendrá su propia serie

HBO ha causado revuelo en las redes sociales al anunciar que se encuentra trabajando en el desarrollo de una serie de televisión que abarque el universo de “The Last of Us” pero hasta el momento no se sabe si dentro de esta producción podremos ver detalles de la segunda entrega que llegará el próximo 29 de mayo para las consolas de PlayStation.



El anuncio se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de la compañía y se reveló que la producción será dirigida por Craig Mazin y quien destaca por haber realizado un excelente trabajo en la serie de Chernobyl. Se sabe también que Neil Druckmann, director creativo de Naughty Dog, estará muy involucrado en este proyecto de “The Last of Us”.

Dentro del anuncio que HBO ha realizado en Twitter se puede ver un pequeño teaser que muestra el grafiti de “Las Luciérnagas” pero hasta el momento no se conocen más detalles de esta nueva serie de televisión que ha enloquecido a todos los fanáticos de “The Last of Us”.

