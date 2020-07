The Kissing Booth: Jacob Elordi no quiere interpretar más papeles como el de Noah/Foto: IMDb

Jacob Elordi ha revelado que ha terminado de interpretar personajes como Noah Flynn ahora que se ha filmado The Kissing Booth 2.

No es ningún secreto que The Kissing Booth es una de las películas más exitosas de Netflix hasta la fecha. Los fanáticos no solo se enamoraron de Elle y Noah, sino que también se obsesionaron con las estrellas que los interpretaron: Joey King y Jacob Elordi.

De hecho, la película fue tan popular que Netflix ordenó una secuela. The Kissing Booth 2 sale este mes (24 de julio) con Joey y Jacob reunidos. Sin embargo, los fanáticos piensan que Jacob no quería ser parte de The Kissing Booth 2 y ahora lo ha hablado en una nueva entrevista.

Jacob Elordi no quería estar en The Kissing Booth 2

Hablando con GQ Australia, Jacob habló sobre cómo convertirse en una celebridad después de que salió la primera película lo afectó.

Él dijo: "Fue súper intenso por un tiempo. De la noche a la mañana no podías ir a ningún lado, pero han pasado dos años y se ha calmado considerablemente. Así que tal vez salga el próximo y volverá a ser malo por un tiempo poco tiempo, pero creo que todo es relativo".

Luego, Jacob confirmó que le han ofrecido muchos papeles para "deportistas de secundaria" después del éxito de la película, pero no tiene interés en interpretarlos.

"Nada en contra de eso, pero lo he hecho y sería muy difícil para mí encontrar alegría en eso. También me estoy haciendo mayor ahora, y estoy empezando a parecer más viejo, así que para volver al máximo la escuela es una especie de impuestos”, declaró el actor.

Los actores Jacob y Joey King tuvieron un fugaz romance después de protagonizar la primera parte de "El Stand de los Besos", sin embargo, los jóvenes terminaron a los pocos meses, por lo que interpretar esta segunda parte fue todo un sacrificio para ambos/Foto: Us Weekly

Jacob criticó previamente a The Kissing Booth en una entrevista con The Hollywood Reporter comparándola con la cinta Euphoria, donde participó.

Él dijo: "Es casi como corregir mis errores un poco también, porque el personaje de The Kissing Booth es horrible y nunca se explica realmente. Está un poco idolatrado y convertido en un héroe, así que supongo que Euphoria muestra por qué".

Entonces, ¿creemos que es seguro decir que Jacob no participará en The Kissing Booth 3 si alguna vez sucede?

Jacob Elordi en Euphoria

En otras noticias, Jacob explicó por qué voló de regreso a Australia antes de que pudiera comenzar la filmación de Euphoria.

"Se suponía que debía comenzar a grabar, pero la mi*rda comenzaba a ponerse rara en Los Ángeles [con coronavirus]. Y el último lugar en la Tierra que quiero estar cuando la mi*rda se pone rara es Estados Unidos, así que reservé un boleto y me sumergí", comentó Jacob.

También te puede interesar: The Kissing Booth: Conoce al elenco de la película romántica de Netflix

El actor asegura que finalmente se pudo dejar crecer el cabello en cuarentena: "Es delicioso. Es una gran sensación de libertad. Por lo general, tengo este trasero y costados cortos totalmente estadounidenses, pero odio ese corte de pelo. Odio tener el pelo súper corto. Así que esto es la primera vez que puedo cultivarlo".