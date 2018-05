The Kissing Booth: Conoce al elenco de la película romántica de Netflix

The Kissing Booth es la nueva película romántica juvenil que Netflix estrenó el pasado 11 de mayo y desde entonces tiene obsesionadas a muchas chicas y chicos, gracias a las actuaciones de sus protagonistas, Jacob Elordi, Joey King y Joel Courtney, los protagonistas principales, pero también por el resto del elenco, que juntos lograron crear una de las mejores películas juveniles, no te pierdas The Kissing Booth y conoce al elenco de la película romántica de Netflix.

Lo cierto es que esta película perteneciente al género de comedia romántica, dirigida principalmente a los jóvenes, ha logrado romper las expectativas, ya que en poco tiempo se ha posicionado como la cuarta mejor película de acuerdo con IMDb y su trailer en estos días ya alcanzó las 9 millones de reproducciones.

Aunque para los que amamos esta gran historia no es sorpresa que esta película este conquistando los corazones de los jóvenes ya que la cinta esta basada en el exitoso libro de Beth Reekles que conquistó a muchos en WattPad al lograr 19 millones de lecturas.

The Kissing Booth

En caso de que no sepas de qué película estamos hablando (cosa que sería muy raro ya que esta cinta es ahora la favorita de muchos) te contamos que The Kissing Booth es la última comedia romántica para adolescentes de Netflix.

La película habla sobre una chica de 16 años, Elle Evans (Joey King), quien jamás ha besado a un chico, a pesar de que lo ha intentado y está enamorada de Noah Flynn (Jacob Elordi), el hermano mayor de su mejor amigo, Lee (Joel Courtney), y es justo Noah a quien termina dándole su primer beso, gracias a un stand de besos.

Tras esto, ambos, Noah y Elle, se dan cuenta que sienten algo el uno por el otro, se ven envueltos en un romance secreto, el problema es que ese chico es el hermano mayor de su mejor amigo con el que ha pasado toda su infancia y con quien tiene una lista de normas y entre ellas está no salir jamás con los hermanos o hermanas o su amistad acabará para siempre.

Así que Elle (Joey King) tendrá que decidir entre la amistad de Lee (Joel Courtney) o seguir a su corazón.

Conoce al elenco de la película romántica de Netflix, The Kissing Booth

Pero quién es quién, hoy te daremos una guía básica para que conozcas bien quienes forman parte del elenco de la película romántica, The Kissing Booth.

¿Quién es Elle Evans en The Kissing Booth?

Joey King

Ella es una actriz americana que interpreta al personaje principal de la historia de Netflix.

Joey interpreta a Elle, una joven de preparatoria de 16 años que se enamora del hermano mayor de su mejor amigo Lee Flynn, algo que está estrictamente prohibido por sus “Reglas de amigos” que crearon cuando ellos tenían solo 6 años.

Joey King anteriormente ha aparecido en películas como "Ramona and Beezus" and "The Conjuring".

¿Quién es Noah Flynn en The Kissing Booth?

Jacob Elordi

El personaje encantador de Noah Flynn es caracterizado por el actor australiano Jacob Elordi de 20 años. Noah Flynn es un motociclista, que se ha caracterizado por ser el “chico malo” de la escuela, pero muy inteligente y educado, quien se enamora perdidamente de la mejor amiga de su hermano, Elle Evans.

¿Quién es Lee Flynn en The Kissing Booth?

Joel Courtney

Él es un actor americano que interpreta el papel de Lee Flynn, el mejor amigo de toda la vida de su mejor amiga en la película Elle Evans.

Lee y Elle son extremadamente cercanos, sin embargo en un punto de sus vidas se encuentran en un camino difícil de su amistad cuando Lee descubre que Elle está saliendo con su hermano mayor Noah.

En el caso de Joel Courtney, ha aparecido previamente en "Agents of S.H.I.E.L.D." y "Super 8".

¿Quién Brad Evans en The Kissing Booth?

Carson White

El pequeño y lindo hermano menor de Elle, Brad Evans, es interpretado por Carson White.

En la película Brad es el único hermanito que tiene Elle Evans y que también ha conquistado el corazón de muchas chicas.

Carson White ha aparecido en films y programas de TV como "Untitled Bobby Bowman Project"

¿Quién es Tuppen en The Kissing Booth?

Joshua Daniel Eady

El personaje de Tuppen es interpretado por Joshua Daniel Eady.

Tuppen acosa a Elle Evans antes de preguntarle si quiere salir con él y de confesarle lo que Noah Flynn ha hecho para que nadie la invite a salir.

Joshua Eady ha aparecido anteriormente en "Bring It On: Worldwide #Cheersmack".

¿Quién es Rachel en The Kissing Booth?

Meganne Young

Meganne es un actriz sudafricana que interpreta al papel de Rachel, el amor de Lee Flyyn.

Rachel y Lee comienzan a salir y ser cercanos después de que Rachel besara a Lee en el stand de besos.

Meganne siendo más joven apareció en "The Giver" and "Blood Drive".

¿Quién interpreta a la Señora Flynn en The Kissing Booth?

Molly Ringwald

La madre de Noah y Lee Flynn es interpretada por la actriz americana Molly Ringwald.

En la película se explica que la señora Flynn y la mamá de Elle fueron las mejores amigas de toda la vida.

La señora Flynn al morir la mamá de Elle Evans, se quedó como la figura materna que Elle necesita, quien ocasionalmente ve por ella y le da consejos como si fuera su madre.

Molly Ringwald ha aparecido en films como "The Breakfast Club" y "Pretty In Pink".

Además también está actriz ha sido un personaje recurrente en Riverdale de CW.

¿Quién interpreta al Señor Evans en The Kissing Booth?

Stephen Jennings

El padre de Elle Evans es interpretado por Stephen Jennings, el señor Evans queda viudo y se convierte en un papá soltero de dos hijos cuando su esposa muere de cáncer.

Stephen Jennings ha aparecido en "The Indian Doctor".