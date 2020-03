The Killers regresará al rock con nuevo tema musical: “Caution”/Foto: Indie Rocks

La banda de rock The Killers anunciaron desde el 2019 que regresarían a la música este año con un nuevo álbum y sencillo. Ahora, ya han publicado en sus redes sociales el primer adelanto de la nueva canción que pronto podremos escuchar, llamada “Caution”, el tema musical con el que el grupo vuelve después de 3 años de ausencia.

The Killers es una de las agrupaciones estadounidenses de rock alternativo más populares hasta el momento. Sus éxitos como “Human”, “When You Were Young” y “Shot at night” los han convertido en grandes exponentes de su género y ahora volveremos a escuchar la voz de Brandon Flowers en un nuevo sencillo.

Después de 3 años de ausencia musical, The Killers anunció en sus redes sociales que el jueves 12 de marzo será el estreno de su nuevo tema “Caution” una melodía que trae de vuelta el sonido de la agrupación. En sus cuentas oficiales compartieron un adelanto de 30 segundos donde podemos escuchar un poco de lo que llegará a la música.

Nuevo álbum de The Killers

El sexto álbum que la agrupación está por estrenar lleva por nombre Imploding The Mirage, su estreno será este año y el tema principal será “Caution”. Este disco es el predecesor de Wonderful Wonderful, que fue lanzado durante el 2017. Por lo cual, el regreso musical de The Killers después de tres años tiene muy emocionados a los fans que ya esperan escuchar todas las nuevas canciones.

Aunque por el momento el grupo liderado por Brandon Flowers no ha revelado si ya tienen fechas de gira en América por Imploding The Mirage, esperemos sí elijan a México como uno de sus destinos. Sus conciertos iniciarán próximamente en Irlanda y pretenden que finalicen en Reino Unido. La última canción que escuchamos de The Killers fue “Land of the Free”, publicada en el 2019.