The Killers cancela show en Rusia por invasión a Ucrania

La banda de rock estadounidense The Killers ha cancelado su participación en el Park Live Festival de Moscú, y todo se debe a la invasión rusa de Ucrania.

Un representante del grupo le dijo a TMZ: “The Killers ya no tocarán en el Park Live Festival”. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, dicho festival de música está programado para julio en la capital de Rusia.

El festival internacional de música se lleva a cabo todos los veranos en Moscú y, por lo general, atrae a grandes multitudes y bandas de renombre de todo el mundo.

La alineación de este año incluye actos como My Chemical Romance, Sum 41, Gorillaz, Deftones, Iggy Pop, Five Finger Death Punch, Slipknot y Limp Bizkit... por lo que será interesante ver si otros siguen a The Killers y se retiran.

Cabe señalar que Rusia no solo está siendo golpeada con sanciones financieras debido al conflicto en Ucrania, los atletas y los equipos deportivos se niegan a jugar en o contra Rusia y la FIFA incluso prohibió que la selección nacional compita en la Copa del Mundo de este año.

Ahora, The Killers se ha unido al movimiento. Sin embargo, no es el único grupo que ha cancelado un compromiso en Rusia. La banda de rock Green Day también canceló un concierto que tenía programado para el próximo 29 de mayo en el estadio Spartak de Moscú.

Al igual que The Killers, la cancelación se debe a la invasión de Rusia en Ucrania, así lo anunció el icónico grupo de punk rock este domingo.

“Con gran pesar, a la luz de los acontecimientos actuales, sentimos que es necesario cancelar nuestro próximo espectáculo en Moscú en el Spartak Stadium”, dijo la banda en un comunicado a la revista Variety.

¿Crees que más bandas se unan a The Killers y Green Day para no tocar en Rusia? Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios.

