The Killers toma “muy en serio” acusaciones de abuso sexual en su tour

The Killers asegura toman “muy en serio” acusaciones de abuso sexual en su tour

The Killers ha dicho que están tomando "extremadamente en serio" las acusaciones de conducta sexual inapropiada en una de sus giras.

Esto se produjo después de que una ingeniera de sonido aseguró que presenció el abuso sexual de una mujer en el backstage durante su gira por Estados Unidos en 2009.

En un artículo publicado en línea, ella alegó que los miembros del equipo del escenario se turnaban para participar en actividades sexuales con una mujer en un camerino.

Un representante de The Killers dijo que la banda llevaría a cabo una investigación del personal de la gira pasada y presente.

¿Cuáles son las acusaciones al tour de The Killers?

Una mujer, nombrada en su cuenta de Twitter como Chez Cherrie, publicó un blog recordando su tiempo trabajando para una banda durante una gira en 2009.

Ella dice que era una ingeniera de sonido para el grupo, y la única mujer que trabajaba como parte de la tripulación.

Ninguno de los integrantes de The Killers habría participado en el abuso sexual

Recordando un incidente específico en Milwaukee, dijo: "Estábamos a la mitad de nuestro trajajo cuando el ingeniero de FOH (frente de la casa) llamó por radio y dijo: 'Hola chicos, hay una chica en el vestidor A. Pongan su nombre en la lista de afuera de su puerta con sus canales de radio y les llamaremos cuando sea tu turno”.

"Continué con mi trabajo y ocasionalmente escuché los nombres por la radio para notificarles que era su turno para entrar en el vestuario A" aseguró la mujer.

Cherrie dijo que más tarde, en el autobús, los miembros de la tripulación "intercambiaban historias" sobre su tiempo con la mujer.

Cuando salían, dice que un guardia de seguridad corrió hacia el autobús. "El tipo de seguridad dijo, y nunca olvidaré este momento porque una parte de mí murió esa noche, 'Esa chica en el vestuario A está desmayada y desnuda. ¿Alguien va a cuidarla?'"

Ella dice que los hombres en el autobús se rieron y declinaron, antes de abandonar el lugar.

"Lloré esa noche en mi litera", dijo. "Debería haber dejado la gira. Debería haber hablado por esa mujer. Debería haberla defendido ... y asegurarme de que estaba bien".

Cherrie no nombró a la banda en el artículo, que se publicó en 2018, pero los identificó como The Killers al volver a publicar el artículo en Twitter el martes por la noche. Ninguno de los miembros de la banda estuvo implicado en el asalto.

Agregó que estaba trabajando para la "compañía de sonido más grande del mundo" en ese momento, pero no los nombró.

¿Cómo han respondido The Killers?

Un representante legal de The Killers dijo a BBC News: "La banda y su gerencia toman muy en serio cualquier acusación de comportamiento inapropiado por parte de cualquier persona en el equipo de gira de The Killers”.

"La historia de esta persona es espantosa y, si bien The Killers no tiene el mismo equipo de tuor en 2020 que tenían anteriormente en su carrera, llevarán a cabo una investigación exhaustiva sobre el personal del tour pasado y presente” aseguró el representante.

Así mismo el representante legal de The Killers aseguró que el equipo legal se comunicará con esta persona para obtener más información y claridad sobre los supuestos incidentes, como se detalla, así como con el proveedor de audio que proporcionó la tripulación para la gira.

"La banda está asombrada y conmocionada por estas afirmaciones. El comportamiento atribuido a ellos y a su equipo es irreconocible y en oposición directa a los principios con los que dirigen su lugar de trabajo".

The Killers es una de las bandas de rock más grandes del mundo, mejor conocida por éxitos como Mr Brightside, Somebody Told Me, Human y When You Were Young. El grupo encabezó Glastonbury dos veces, en 2007 y 2019.