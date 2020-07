The Killers CONFIRMA fecha de lanzamiento de nuevo álbum ¡Con nuevo sencillo!

The Killers han revelado la nueva fecha de lanzamiento de su álbum “Imploding the Mirage”, que se vieron obligados a retrasar debido a la pandemia de COVID-19. El álbum, que se había programado para un lanzamiento el 29 de mayo, ahora saldrá el 21 de agosto (a través de Island).

Imploding the Mirage es la continuación de The Killers a Wonderful Wonderful de 2017.

The Killers presentan al art work de “Imploding the Mirage” en Instagram

Del nuevo álbum, The Killers han lanzado dos sencillos oficiales, "Caution" y "Fire in Bone", siendo "My Own Soul’s Warning" el tercer tema oficial que se ha estrenado este año.

The Killers lanza "My Own Soul’s Warning"

Junto con las noticias de la fecha de lanzamiento de “Imploding the Mirage”, The Killers han compartido el vídeo musical oficial de "My Own Soul’s Warning".

Ve el vídeo oficial a continuación.