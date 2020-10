"The Joshua Tree" de U2, nombrado mejor álbum de la década de 1980

"The Joshua Tree" de U2 ha encabezado una importante encuesta del Reino Unido de álbumes de la década de 1980, superando los récords clásicos de Dire Straits y The Stone Roses.

Los oyentes de BBC Radio 2 seleccionaron el LP de 1987 de U2 como el mejor disco de la década, para una cuenta regresiva que celebra el Día Nacional del Álbum, este sábado (10 de octubre).

U2 tiene el mejor álbum de la década de los 80

Pocos fanáticos de la música que vivieron los años 80 se sorprenderían con el último honor de The Joshua Tree. Si The Unforgettable Fire confirmó el estatus de la banda de rock, U2 como la banda de culto más grande del planeta, The Joshua Tree los vio graduarse como el grupo más grande del mundo.

La banda de rock, U2, se posicionó cómo una de las favoritas del público

Lleno de éxitos, como "Where the Streets Have No Name", "I Still Haven’t Found What I’m Looking For," y "With or Without You", se convirtió en el primero de los siete LP que encabeza las listas de éxitos del rockero irlandés en America. También gobernó la lista de álbumes del Reino Unido, uno de sus siete líderes allí.

Una gira del 30 aniversario del álbum fue un coloso de taquilla. En dos etapas, en 2017 y 2019, The Joshua Tree Tour recaudó 390.8 millones de dólares y vendió 3.3 millones de boletos en 65 espectáculos en todo el mundo, según Billboard Boxscore.

En otra parte de la encuesta de la BBC, Brothers In Arms de Dire Straits quedó en segundo lugar, seguido por el debut homónimo de The Stone Roses.

Los actos estadounidenses ocupan un lugar destacado en el Top 10, con Thriller de Michael Jackson en el n. ° 4, Appetite for Destruction de Guns N ’Roses en el n. ° 5, Graceland de Paul Simon en el n. ° 8 y Prince’s Purple Rain en el n. ° 10.

