The Irregular at Magic High School obtiene 2 secuelas de novelas ligeras

La cuenta oficial de Twitter para The Irregular at Magic High School (Mahōka Kōkō sin Rettōsei) de Tsutomu Sato, una serie de novelas ligeras, anunció el viernes que la obra consiguió dos secuelas. ¡Buenas noticias! Ya que sus adaptaciones al anime y manga también son muy populares.

Secuela 1: The Irregular at Magic High School

La primera, titulada tentativamente “The Irregular at Magic High School: Magian Company”, debutará alrededor del otoño de 2020. La historia sigue a Tatsuya y los otros que se han graduado de la escuela secundaria.

Secuela 2: The Irregular at Magic High School

La segunda serie, titulada provisionalmente “Mahōka Kōkō no Rettōsei: Cygnus no Otome-tachi (Maidens of Cygnus), se lanzará alrededor del invierno de 2021. La historia sigue a los estudiantes que asisten a la escuela secundaria de Tatsuya después de su graduación.

El sitio web oficial de la franquicia comenzó a publicar una precuela de esta serie el 10 de julio, la cual se centra en Arisa y Marika, el 10 de julio. Las novelas ligeras oficiales, finalizarán con el volumen 32, subtitulado “Sacrifice-hen / Sotsugyō-hen” (Sacrifice / Graduation Arc), el 10 de septiembre.

La editorial estadounidense Yen Press, publica la serie de novelas ligeras en inglés y describe la historia: “El año es 2095. La magia ha sido domesticada como otra forma de tecnología, y la práctica de la magia es ahora una disciplina rigurosa”.

“El hermano y la hermana Tatsuya y Miyuki Shiba están a punto de comenzar su primer año en la famosa First Magic High School of Japan. Pero las reglas de la escuela significan que la brillante Miyuki ingresa al prestigioso Curso 1, mientras que su hermano mayor, Tatsuya, es relegado al Curso 2, ¡y eso es solo el comienzo de sus problemas!”

Tsutomu Sato lanzó la serie de novelas en 2008. Mismas que han inspirado múltiples títulos de manga por diferentes autores, los cuales basan sus historias desde diferentes arcos argumentales de la franquicia original.

Anime: The Irregular at Magic High School

Su adaptación al anime con 26 episodios, debutó en abril de 2014 y fue dirigida por Manabu Ono en Madhouse (temporada 1 de One Punch Man). Tuvo una película subtitulada “The Girl Who Summons the Stars”, que se estrenó en Japón en junio de 2017. Se estrenó una segunda temporada de anime en julio de 2020, pero se retrasó por la pandemia de Covid-19, hasta el mes de octubre.