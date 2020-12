The Irregular at Magic High School anuncia un nuevo ANIME spin-off

La tan esperada segunda temporada de The Irregular at Magic High School (Mahōka Kōkō no Rettōsei) llegó a su fin con su decimotercer episodio que explora el arco de visitantes de la serie original de novelas ligeras de Tsutomu Satou, pero mientras los fanáticos esperaban que se anunciara una tercera temporada, se confirmó un proyecto aún más sorprendente.

Actualmente programada para su lanzamiento en 2021 como parte de la celebración del décimo aniversario de la franquicia, la serie spin-off The Honor Student at Magic High School recibirá un anime oficial a continuación.

Anime spin-off de Mahōka Kōkō no Rettōsei

Tras la emisión del episodio final de la segunda temporada de The Irregular at Magic High School en Japón, la cuenta oficial de Twitter de la franquicia debutó con una nueva promoción anunciando que el manga derivado de Yu Mori, The Honor Student at Magic High School estrenará su anime:

Hay mucho sobre el nuevo proyecto de anime derivado que todavía está envuelto en misterio en este punto, pero el derivado en cambio se enfoca más en el punto de vista de Miyuki Shiba sobre los eventos de la serie que en su hermano Tatsuya, quien tiene el enfoque principal.

La serie también reveló su primera imagen clave para el nuevo anime derivado que muestra un tipo de diseño de personaje muy diferente para Miyuki y La Verdad Noticias te la comparte a continuación desde la cuenta oficial de la serie:

¿Estás emocionado de ver a The Irregular at Magic High School continuar con un nuevo spin-off? ¿Qué te pareció la segunda temporada? El próximo año 2021 parece prometer muchos más estrenos de anime a lo grande.

