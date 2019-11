'The Irishman' en Netflix: todo lo que debes saber

Irishman en Netflix: todo lo que debes saber

'The Irishman', la tan esperada película del director Martin Scorsese se estrenó el día de hoy en la plataforma de streaming Netflix. La cinta en la que podemos ver a Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Bobby Cannavale y Ray Romano, narra la historia de Frank Sheeran, quien rememora los secretos que ocultó como integrante leal de la familia de criminales Bufalino.

El pasado 15 de noviembre fue el esperado estreno en cines, sin embargo, solo unos pudieron proyectar Irishman, entre ellos se encuentran, Cineteca Nacional, Cine Tonalá, LeCinema IFAL, Cinemanía Loreto, The Movie Company y Sala Julio Bracho de la UNAM, entre algunos otros.

Cuando ver 'The Irishman' en la plataforma de streaming

Este miércoles 27 de noviembre, 'The Irishman' llegó a Netflix, aquí te dejamos todos los datos que debes saber para ser de los primeros en ver:

La hora para poder ver la película varía en distintas zonas, pero desde las 12:01 am comenzó a publicarse en Baja California, Los Ángeles y San Diego, una hora después llegó a la zona norte del país, 3:01 am comenzó a llegar al sur de latinoamérica, terminando de cargar la película en todos los dispositivos a las 5:01 de la mañana en Argentina, Río de Janeiro, Sao Paulo, Uruguay, Bolivia y Venezuela.

Para el centro del país a partir de las 2:01 am ya esta disponible la película 'The Irishman' en Netflix y para Quintana Roo llegó a las 3:01 am.

Recepción del público

“The Irishman” es una épica película criminal basada en hechos reales y que tomó varios años en concretarse, algo que también ha contribuido a agrandar la expectativa que se tiene por su llegada a la pantalla. La cinta se proyectó por primera vez en el New York Film Festival a finales del pasado mes de septiembre y a partir de ese momento, los críticos quedaron cautivados por la trama y las actuaciones.

La crítica fue tan justa que hasta fue comparada con “Goodfellas” de 1990, también del mismo director, Martin Scorsese.

Existen datos de la película que preocupan a más de uno, la duración por ejemplo, al ser de 209 minutos (apenas un minuto por debajo de las tres horas y media) se convierten en todo un desafío para el público.

Si 'The Irishman' no es la mejor película, definitivamente podría ser una de las mejores, pues cuenta con elementos cinematográficos para considerarse dentro de ese rango.

