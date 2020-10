The Hunger Games: ¿Cómo la precuela será diferente a la saga original?

La productora, Nina Jacobson revela cómo The Hunger Games serán diferentes en la película precuela en comparación con las películas originales.

Protagonizada por Jennifer Lawrence, las películas de The Hunger Games dieron vida a la serie distópica de Suzanne Collins de manera épica, con las cuatro películas recaudando casi $ 3 mil millones en todo el mundo.

La serie original sigue a Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) después de que se ofreciera como voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en The Hunger Games anuales de su país, una competencia en la que los niños luchan hasta la muerte y se convierte en un símbolo reacio de resistencia.

Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, protagonista original de las películas de The Hunger Games

La última película de la franquicia, The Hunger Games: Sinsajo - Parte 2, llegó en 2015 y ahora una precuela a la historia original está siendo preparada.

Así será la precuela de The Hunger Games

Gracias a la nueva novela de Suzanne Collins, la franquicia de The Hunger Games está cobrando nueva vida. A principios de este año, la autora lanzó la precuela, The Ballad of Songbirds and Snakes para expandir el universo de Katniss Everdeen.

Ambientado años antes de la historia de Katniss, el libro sigue a un joven presidente Snow (Donald Sutherland en las películas) mucho antes de que se convierta en el líder de Panem. Durante los Décimos Juegos del Hambre, Snow sirve como mentor del tributo del Distrito 12, Lucy Gray Baird.

Antes de que The Ballad of Songbirds and Snakes llegara a las estanterías del mundo, Lionsgate anunció su intención de adaptarlo a la pantalla grande.

Suzanne Collins lanzó un cuarto libro de la saga, The Ballad of Songbirds and Snakes

La mayoría de los detalles sobre la próxima película de la precuela de The Hunger Games son un misterio, pero Jacobson pudo revelar algunas cosas durante el panel Comic-Con de Nueva York de la franquicia.

Sin lugar a dudas, los Juegos en sí son un punto de interés particular entre los fanáticos, y Jacobson arrojó algo de luz sobre cómo serán diferentes esta vez. En gran parte, se reduce al período de tiempo en el que se establecerán y cómo se verán.

"Bueno, es muy temprano, tienen lugar en tiempos muy diferentes. Estos son los décimo Juegos del Hambre en contraposición al 75 de Catching Fire. Creo que The Hunger Games son considerablemente menos ostentosos de lo que finalmente se convierten. Así que creo que hay mucha diversión en eso y ver lo que solían ser y eso será interesante".

Precuelas de The Hunger Games se enfocarán en el presidente Snow

"Y creo que ver a un personaje del Capitolio con un punto de vista que te lleva a través de una buena parte de la historia es algo que nunca hemos hecho. Hemos tenido grandes personajes del Capitolio, pero solo los hemos visto a través de los ojos de nuestro protagonista de distrito, nunca hemos visto el mundo a través de los ojos de un personaje del Capitolio, especialmente Snow", finalizó el actor de 85 años de edad.

Los juegos del hambre serán menos extravagantes

Tan horribles como son, los dos Juegos del Hambre que se muestran en las películas originales estaban repletos de espectáculo, emoción y efectos visuales impresionantes, particularmente en el caso de los Juegos 75 en The Hunger Games: Catching Fire.

Como señaló Jacobson, los Juegos que se muestran en The Ballad of Songbirds and Snakes no serán tan grandes como en las películas originales, por lo que será interesante ver cómo el director Francis Lawrence elige representarlos.

Aquellos que ya han leído la novela precuela pueden tener algunas ideas propias y tendrán que decidir si la película es una adaptación exitosa.

Además, ver los juegos desde una perspectiva completamente diferente seguramente los ayudará a diferenciarse de lo que venía antes. La serie The Hunger Games siempre se mostró desde el punto de vista de Katniss, pero esta vez, el público ni siquiera los verá desde los ojos de un tributo.

Si bien Snow está lejos de ser el protagonista positivo al que las audiencias positivas están acostumbradas, enmarcar la historia desde su lado será una historia única. Para tener éxito, la precuela de The Hunger Games deberá diferenciarse de las películas anteriores, y parece que ya hay muchas oportunidades para hacerlo.

¿Cuáles crees que sean las mayores diferencias entre la precuela y la saga original? Dinos en los comentarios que esperas ver de la nueva entrega de The Hunger Games.