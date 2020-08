The Haunting of Bly Manor lanza primer teaser y fecha de estreno en Netflix/Foto: Den of Geek

La muy esperada secuela de The Haunting of Hill House está a la vuelta de la esquina, y los fanáticos finalmente saben exactamente cuándo llegará a Netflix la nueva serie de Mike Flanagan.

La innovadora entrega de la antología se llama The Haunting of Bly Manor, y Netflix lanzó el primer avance de la serie el lunes por la mañana.

Además de las escalofriantes imágenes presentadas en el lugar, también revela la fecha de lanzamiento oficial del programa. Toda la serie se lanzará en Netflix el 9 de octubre.

The Haunting of Bly Manor será como AHS

Esta nueva temporada funcionará como una antología, al igual que American Horror Story de FX. Muchos de los actores de The Haunting of Hill House volverán al redil, interpretando diferentes personajes en una historia totalmente diferente.

Los actores de Hill House también estarán en Bly Manor, ya que los creadores han decidido seguir los pasos de exitosas series como American Horror Story, donde se cambia de personajes e historia pero no de elenco/Foto: Euribor

Bly Manor también tiene lugar al otro lado del charco en Inglaterra, proporcionando un cambio de escenario para la franquicia.

Basado en las icónicas historias sobrenaturales de Henry James, este drama conjunto está protagonizado por Victoria Pedretti, Henry Thomas, Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth, Rahul Kohli, Amelia Eve, T'Nia Miler, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel y Tahirah Sharif.

La serie es producida por Mike Flanagan y Trevor Macy de Intrepid Pictures, junto con Darryl Frank y Justin Falvey de Amblin Television.

Puedes leer la sinopsis oficial de The Haunting of Bly Manor a continuación.

"Del creador de The Haunting of Hill House, Mike Flanagan, y del productor Trevor Macy, llega THE HAUNTING OF BLY MANOR, el próximo capítulo muy esperado de la serie de antología The Haunting, ambientada en la Inglaterra de los años 80.”

“Después de la trágica muerte de un au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) contrata a una joven niñera estadounidense (Victoria Pedretti) para que cuide de su sobrina y sobrino huérfanos (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth) que residen en Bly Manor con el chef Owen (Rahul Kohli) de la finca, el jardinero Jamie (Amelia Eve) y el ama de llaves, Sra. Grose (T'Nia Miller).”

“Pero no todo es lo que parece en la mansión, y siglos de oscuros secretos de amor y pérdida esperan ser descubiertos en este escalofriante romance gótico. En Bly Manor, estar muerto no significa ido."

¿Qué opinas del primer avance de The Haunting of Bly Manor? ¿Estás emocionado de que el programa se lance este otoño? Déjanos tu opinión en los comentarios.