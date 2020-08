The Haunting of Bly Manor: Netflix lanza primeras imágenes de la secuela de Hill House/Foto: TV Guide

Netflix ha revelado un primer vistazo a "The Haunting of Bly Manor", la esperada segunda temporada de la serie de antología "The Haunting" de Mike Flanagan.

Netflix lanzó el primer póster de "Bly Manor", que anunció que la temporada debutará este otoño y alentó a los fanáticos a "mirar debajo de la superficie" hasta entonces, el lunes por la mañana en Twitter.

The Haunting of Bly Manor arrives this fall. Until then... look beneath the surface. pic.twitter.com/e5rICOlt5F — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 24, 2020

Poco después de eso, Vanity Fair publicó un análisis más profundo de la temporada, que incluyó una entrevista a Flanagan y 10 fotos de primer vistazo de "Bly Manor", que sirven como introducción tanto a la nueva casa encantada titular como al elenco de personajes que viven en eso. (Y sí, algunas de esas son caras conocidas porque también aparecieron en "The Haunting of Hill House" de 2018).

Mientras que la primera temporada de 10 episodios de "The Haunting" fue un recuento moderno de la novela de Shirley Jackson de 1959 "The Haunting of Hill House", la segunda temporada de 9 episodios es una adaptación de las obras de Henry James, incluida "The Turn of the Tornillo."

La maldición de Hill House es una de las series más populares de la plataforma de streaming por el miedo y suspenso con el que dejan al espectador/Foto: Netflix

¿De qué tratará The Haunting of Bly Manor?

Victoria Pedretti y Oliver Jackson-Cohen, ex alumnos de "Haunting of Hill House", protagonizarán "Bly Manor", con Pedretti interpretando a una institutriz llamada Dani "que cuida a dos niños muy inusuales" y Jackson-Cohen interpretando el papel de Peter, que se describe como "un tipo encantador" que vive en Bly Manor y "hace la vida muy difícil para todos allí".

Junto con Pedretti y Jackson-Cohen, "The Haunting of Bly Manor" está protagonizada por Amelia Eve, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Tahirah Sharif, Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth y Henry Thomas, así como Kate Siegel, Katie Parker, Alex Essoe y Matthew Holness.

Flanagan creó la serie y actúa como showrunner, productor ejecutivo junto a Trevor Macy, Darryl Frank y Justin Falvey. Aún no se ha fijado una fecha de estreno para "Bly Manor". ¿Crees que esta temporada sea igual de buena que la primera?