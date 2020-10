The Haunting Of Bly Manor: El tío Henry es el niño de "E.T." ¿Lo habías notado?

Si eres amante de las películas y series de terror seguramente ya viste The Haunting of Hill House y probablemente alguien en el elenco se te hizo muy familiar pero no supiste identificar quién era, nos referimos al tío Henry y si aun no logras ubicarlo, no te preocupes, nosotros te decimos de quién se trata.

Sinceramente me acabo de dar cuenta que el tío Henry de "The Haunting Of Bly Manor" es el niño pequeño de "E.T." y si aun no lo crees, te mostraré algunas imágenes para que lo compruebes tú mismo (en caso de que, como yo, no lo supieras).

Quizás eres como yo. Nunca vi The Haunting of Hill House (lo siento), así que ver Bly Manor fue mi primera introducción a los actores de la antología. Y mientras miraba, seguía prestando atención al tío Henry y me decía a mí mismo: "¿Quién eres tú?"

Obviamente llego tarde a esto, y si miraste Hill House probablemente lo hayas notado desde hace tiempo, pero para mí, Henry me parecía tan familiar, aunque no sabía por qué, y luego, la información me fue revelada. Henry Wingrave es ... ¡¡El niño pequeño de E.T!!

Y resulta que su rostro no ha cambiado ... en absoluto, pero eso no es todo lo curioso de esta historia, su nombre en la vida real también es Henry (Henry Thomas), lo que supongo que es solo un hecho divertido/ coincidencia.

De cualquier manera, personalmente me sorprendió esta información de la serie de Netflix y quiero que cualquiera que esté tan atrasado como yo también sea consciente de esta verdad. ¡Ahora todos lo sabemos!