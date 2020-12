The Godfather Coda: ¿Una versión distinta de “El Padrino III”?/Foto: Games Radar

Escucha, nada hará que El Padrino III esté a la par con la película original o la primera secuela. Aún así, la nueva edición de Francis Ford Coppola, The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone, es una curiosidad interesante. ¿Puede mejorar el difamado final a los ojos de críticos y fanáticos? Quizás si odiaste El padrino III. Si estabas bien con eso, probablemente también estarás bien con Coda.

Viniendo 16 años después de El Padrino Parte II, El Padrino III necesariamente se siente en una época diferente. Muchos de los personajes centrales han muerto en las dos primeras partes. Además, Robert Duvall simplemente no regresó por disputas salariales, por lo que la historia tuvo que funcionar con lo que quedaba.

Michael Corleone (Al Pacino) sigue siendo el cabeza de familia. Su hija Mary (Sofia Coppola) está empezando a hacer preguntas sobre las historias que ha escuchado sobre su padre. Michael ordena la muerte de Fredo en las ondas de la película anterior. Ha destruido su matrimonio con Kay (Diane Keaton). Su hijo Anthony (Frank D'Ambrosio) no quiere tener nada que ver con la familia.

La película presenta a Vincent Mancini (Andy García) como un personaje nuevo e importante. Eso trae una nueva dinámica. Mancini es un joven advenedizo que quiere ser la mano derecha de Michael. Puede que sea un poco impetuoso, pero se muestra digno en una crisis.

Es una nueva dinámica. Michael se enfrenta a un aliado que es donde estaba con Don Vito (Marlon Brando) en la película original, pero se comporta con menos moderación. ¿Se trata de lo que significan las leyendas de las dos primeras películas para la nueva generación? Y, ¿podrá Michael realmente expiar su vida de crimen, si es que quiere?

The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone es parte de la obra del escritor Mario Puzo, una visión un poco diferente de la tercera película de los 90's/Foto: Vanity Fair

Novedades de The Godfather Coda

The Godfather Coda no tiene ganas de ver una película drásticamente diferente como el corte del director de Blade Runner, o incluso cortes extendidos como The Abyss, The Exorcist o cortes alternativos de Alien 3 y Alien: Resurrection.

Es cinco minutos más corto, por lo que quizás sea más ajustado y ágil en algunas partes. Es difícil saber si no has visto El Padrino III en 30 años, o incluso 10 desde que salió la trilogía de Blu-ray.

Lo más notable es que el principio y el final son diferentes. The Godfather Coda ahora comienza con una escena que originalmente vino más tarde en The Godfather III. Un sacerdote le pide a Michael un rescate en paralelo a la presentación de Vito, solicitando un favor. Aunque, la fiesta en la que Michael tiene corte en su despacho también prevé ese paralelo a su padre.

Las cosas que la gente recuerda sobre El padrino III todavía están ahí. El mordisco en la oreja, el impacto del helicóptero de Atlantic City y la frase de Michael “Justo cuando pensaba que estaba fuera, me volvieron a meter” permanecen en The Godfather Coda.

La película todavía se arrastra en la segunda hora. Coppola todavía no puede volver a poner a Duvall. Reemplazar a Tom Hagen con un personaje que nunca antes habíamos conocido sigue siendo una de las mayores deficiencias.

Quizás el tiempo sea el mayor beneficio para El Padrino III. Sin la presión de más nominaciones al Oscar y legado, quizás los espectadores puedan apreciar la película por sus propios méritos.

The Godfather Coda puede ser una pequeña mejora, o al menos no un detrimente, pero el tiempo es la mayor bendición para esta secuela injustamente difamada. El nuevo corte del director estará disponible para transmitir el 8 de diciembre. ¿Verás la nueva versión de El Padrino III? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

