The Flash de Ezra Miller sentará las bases para una película de “Batman Beyond”

Después de haber sido golpeados por numerosos contratiempos desde que se anunció por primera vez en octubre de 2014, muchas personas no se sorprenderían si The Flash nunca se hiciera realidad, especialmente después del reciente altercado muy publicitado de la estrella Ezra Miller con un fan y que podría terminar teniendo un efecto enormemente perjudicial en su carrera.

Sin embargo, la primera película en solitario de Scarlet Speedster es ahora uno de los éxitos de taquilla de cómics más esperados, gracias a las noticias de que Michael Keaton regresaba para interpretar a Batman por primera vez en casi 30 años.

Con el caballero oscuro de Ben Affleck retirado y la versión reiniciada de Robert Pattinson existente fuera de la línea de tiempo principal de DCEU, Bruce Wayne de Michael Keaton se establecerá como el único Batman de la franquicia, que es tan extraño como emocionante.

Michael Keaton interpretó a Batman en 1989 y 1992

Junto con el anuncio llegó la noticia de que la estrella de Spider-Man: Homecoming, Michael Keaton, estaba a punto de firmar múltiples proyectos con DC, una vez más con la esperanza de que una película live action de Batman Beyond finalmente obtenga luz verde, con el spin-off futurista.

Batman Beyond ¿Ya es un hecho?

El live action de Batman Beyond ha sido rumoreado durante el último año y con la participación del mismo, Michael Keaton, mucho antes de su regreso como Batman en The Flash sea confirmado.

Como una de las variaciones más queridas del icónico superhéroe, los fanáticos perderían la cabeza si una película de Batman Beyond se hiciera realidad, y de acuerdo al sitio We Got This Covered, The Flash pondrá la primera pieza del rompecabezas en su lugar.

Según el mencionado sitio, Terry McGinnis se presentará al final de la película para preparar el terreno para Batman Beyond, lo que encaja con la noticia de que Michael Keaton asumirá un papel de mentor en el DCEU.

Te puede interesar: ¿Quién es el mejor Batman?: abren debate en redes sociales y éste fue el resultado

Aunque no está claro exactamente lo que implicará su presentación, sin duda sería lo suficientemente simple como para incluir una escena en la que Terry invade los terrenos de Wayne Manor antes de descubrir que el anciano solitario que vive allí es el mismo Caballero Oscuro, reflejando el orígenes establecidos del personaje, vinculándolo al multiverso y generando un zumbido masivo entre los fanáticos, todo de una vez. Pero por ahora, solo tendremos que esperar y ver qué ha planeado WB para nosotros.