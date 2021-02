The Flash: Supergirl será interpretada por la actriz latina Sasha Calle

Supergirl llegará al universo DC con la próxima película de The Flash.

El director Andy Muschietti anunció en las redes sociales el viernes que Sasha Calle, nominada al Emmy diurno por The Young and the Restless, ha sido elegida para el papel, convirtiendo a Calle en la primera Supergirl latina.

Muschietti reveló la noticia al publicar un video de la vez que le dijo a Calle que obtuvo el papel.

"La pequeña yo diría, '¡De ninguna manera!'", dijo la actriz entre lágrimas. "¿Puedo asustarme por un segundo?"

Ahora se une a Ezra Miller, quien regresa como el velocista escarlata titular, en la película que está inspirada en el arco Flashpoint Paradox de los cómics, que involucra múltiples realidades.

Muschietti reveló previamente que Ben Affleck también volvería a interpretar su papel de Batman para la película después de Batman v Superman: El amanecer de la justicia y La liga de la justicia.

Mientras que Michael Keaton como un universo paralelo Batman tendría un papel "sustancial".

Sasha Calle tuvo mucha competencia para ser Supergirl

Muschietti le dijo a Deadline por separado que "vio más de 400 audiciones" para el papel.

"Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Colombia. El grupo de talentos fue realmente asombroso y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos una actriz que estaba destinada a interpretar este papel", dijo.

Sasha Calle fue nominada el año pasado a Mejor Artista Joven Destacada en una categoría de Drama por su interpretación de Lola Rosales en The Young and the Restless. También apareció en la serie web, Socially Awkward.

Sasha es estadounidense pero de origen colombiano. Tiene 25 años y este papel en DC podría darle una mayor fama en Hollywood/Foto: Just Jared

Supergirl es un título otorgado a múltiples personajes a lo largo del léxico de DC Comics, pero el original era Kara Zor-el, la prima kryptoniana de Superman que también tiene súper fuerza, invulnerabilidad, vuelo, velocidad, visión láser y visión de rayos X.

Melissa Benoist interpreta al personaje en el programa de CW Supergirl y los eventos televisivos cruzados con la lista de series de Arrow verse. Supergirl será terminar con la temporada 6.

The Flash está programado para su estreno en cines el 3 de junio de 2022. ¿Crees que Sasha Calle es una buena elección para ser Supergirl? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

