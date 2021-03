The Falcon and the Winter Soldier revela el origen del nuevo Capitán América

The Falcon and the Winter Soldier terminó su primer episodio con el gran giro de que un nuevo Capitán América ha tomado el escudo de Steve Rogers. Como era de esperarse esto dejó a los fanáticos de Marvel con más preguntas que respuestas.

El primer capítulo de la serie no dio ninguna información real sobre quién es este nuevo Cap (además del nombre "John Walker"). Sin embargo, el episodio 2 de Falcon and the Winter Soldier no pierde el tiempo para explicarnos algunos detalles sobre su origen y habilidades..

The Falcon and the Winter Soldier presenta a John Walker

The Falcon and the Winter Soldier presenta a John Walker

¡Alerta de spoilers! El episodio 2 de The Falcon and the Winter Soldier se llama "The Star-Spangled Man" y comienza llevándonos a un momento privado con John Walker, su esposa Olivia (Gabrielle Byndloss) y su mejor amigo / compañero Lemar (Clé Bennett).

John está rumiando sobre la carga de asumir el manto del Capitán América, que incluye mucho más simbolismo y trabajo de relaciones públicas de lo que un soldado de las fuerzas especiales está acostumbrado.

Un evento de rally en la vieja escuela secundaria de John incluye una entrevista con GMA, en la que obtenemos toda la historia de fondo necesaria y el desglose de lo que hace esta versión de John Walker en el Universo Cinematográfico de Marvel tan especial.

Las habilidades del nuevo Capitán América

Las habilidades del nuevo Capitán América

Como sabemos, el "currículum de John" incluye ser el único soldado en recibir la Medalla de Honor tres veces; un largo historial de misiones antiterroristas y de rescate de rehenes, y tiene un cuerpo que los científicos han determinado que está en la cima del atletismo y la inteligencia humanos.

De todos modos, John deja en claro que no es como "Stark o Banner" en el sentido de que no tiene dispositivos ni superfuerza. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, es simplemente un soldado con "agallas" como las que demostró Steve antes de recibir el Suero del Súper Soldado.

Su misión es llenar los zapatos del mejor soldado de Estados Unidos y hacer que la gente se sienta segura. Una secuencia de batalla más adelante en el episodio revela que el Capitán América de Walker tiene a Lemar como su compañero disfrazado, Battlestar.

La pareja se enfrenta a los Flag Smashers en una persecución a alta velocidad, luchando junto a Falcon y Winter Soldier. John demuestra ser todo el soldado de élite que dice ser, llevando a cabo impresionantes tácticas de combate con el escudo, un arma y algunas habilidades de lucha.

No obstante, el nuevo Capitán América, en última instancia, no es rival para los enemigos mejorados por el Suero del Súper Soldado. La tensión entre John Walker, Sam Wilson y Bucky Barnes se aclara durante el segmento final del episodio 2.

Después de no lograr que Falcon y Winter Soldier sean sus socios, Walker les da a la pareja una directiva clara: manténgase fuera de su camino, ya que trae toda la fuerza del gobierno de los Estados Unidos para acabar con los malos.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.