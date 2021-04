The Falcon and the Winter Soldier hace referencia a El Chapo Guzmán

En La Verdad Noticias te hemos compartimos los detalles de la serie The Falcon and The Winter Soldier, y en la mañana del viernes 9 de abril revelaron el cuarto episodio con nuevas sorpresas, pero ¿Por qué El Chapo Guzmán causó revuelo?

El proyecto que está disponible en Disney Plus volvió a causar diversas reacciones en las redes sociales, debido a que en el nuevo capítulo hicieron una referencia de El Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante, pues Sam Wilson nombra al criminal mexicano.

Debido al revuelo que causó aquella escena del cuarto episodio de la serie The Falcon and The Winter Soldier, los internautas recurrieron a Twitter para compartir aquella escena, pues dejó muy impresionados a los usuarios.

Episodio de The Falcon and The Winter Soldier causa furor

En aquella escena donde nombraron al criminal fue cuando el Capitán América y Ayo se dirigieron a buscar a Zemo, pues la discusión que tuvo John Walker y la Wakadiana, fue el momento perfecto para que el personaje interpretado por Daniel Brühl escapara.

Zemo escapó por las alcantarillas y tras su ingenio, Falcon comentó: “No puedo creer que imitó a El Chapo”. Aquel comentario que hizo en el cuarto episodio ha marcado tendencia en Internet, causando diversas reacciones de los internautas.

Serie de Disney Plus causa revuelo por una escena del cuarto episodio

Y es que, aquella referencia que hizo Falcon en el episodio cuatro de la serie de Disney Plus, fue debido a lo que sucedió en el año 2015, pues el 11 de julio de ese año, el criminal se fugó de la cárcel por un túnel de 1,500 metros, lo que fue un suceso inesperado.

El narcotraficante protagonizó un gran escándalo internacional, pues las cámaras captaron cuando el delincuente desapareció de la zona de vigilancia cuando dijo que se iba a bañar, pues nadie imaginaba que aquel día sería su fuga de la prisión.

Tras aquella referencia que hicieron en el nuevo capítulo de The Falcon and The Winter Soldier, diversos usuarios además de compartir aquella escena en las redes sociales, han recurrido a su creatividad e ingenio para compartir diversos memes y aseguran que hicieron un homenaje a El Chapo Guzmán.

Usuarios reaccionan con memes de El Chapo Guzmán

