The Falcon and the Winter Soldier: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Endgame?

The Falcon and the Winter Soldier finalmente está aquí. La nueva serie de Disney + sigue a Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes / The Winter Soldier (Sebastian Stan) después de los eventos de Avengers: Endgame. ¿Pero exactamente cuánto tiempo ha pasado?

Antes de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, Sam Wilson y Bucky Barnes eran fieles compinches. Ambos lucharon junto a Steve Rogers / Capitán América (Chris Evans) en los eventos previos a Avengers: Endgame.

Sin embargo, ahora que el súper soldado se ha retirado, es hora de que Sam y Bucky tomen la iniciativa. Rogers le entregó su escudo de metal Vibranium a Sam, pero parecía reacio a asumir el papel del Capitán América.

Sam Wilson y Bucky Barnes tienen una relación complicada

Esta podría ser la razón por la que la nueva serie es The Falcon and the Winter Soldier en lugar de Captain America and the Winter Soldier. Sam y Bucky nunca han sido enemigos, pero tampoco han sido realmente amigos.

Wilson de hecho hizo su debut en la película The Winter Soldier cuando Bucky fue presentado como un Hydra Agent controlado por la mente. Por supuesto, el hecho de que todavía estuviera vivo fue bastante impactante.

Como Steve, Bucky se convirtió en un súper soldado. Pero bajo el control de Hydra, asesina a los padres de Tony Stark, Howard y Maria. Sam, un veterano retirado de la Fuerza Aérea, conoció a Steve durante sus carreras matutinas en Washington DC.

Después de que se unen en una instalación de la Asociación de Veteranos local, Sam ayuda a Steve a localizar y enfrentarse a Bucky tanto en The Winter Soldier como en Civil War. Sam se unió a los Vengadores como Falcon antes de Age of Ultron.

Falcon y The Winter Soldier fueron víctimas de The Snap

Al final de Avengers: Infinity War, tanto Sam como Bucky fueron víctimas de Thanos. Ellos y miles de millones de otros humanos desaparecieron en The Snap después de que Thanos pudo recolectar todas las Gemas del Infinito.

Por supuesto, regresaron en Avengers: Endgame y se reunieron con Steve para derrotar a Thanos. Después de devolver todas las Gemas del Infinito, Steve decidió volver a la década de 1940 y vivir su vida con Peggy Carter (Hayley Atwell).

Vuelve un rostro familiar en 'The Falcon and The Winter Soldier''

Ahora que Cap se ha retirado y Thanos ha sido derrotado, es hora de que Sam y Bucky se unan para nuevas aventuras en The Falcon y The Winter Soldier. En la descripción oficial de la serie, Marvel dice que el dúo se embarcará en una aventura global.

“Tras los eventos de Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon y Bucky Barnes / Winter Soldier se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia”, dice la descripción, según ComicBook.com.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, los primeros anuncios muestran que la serie contará con la sobrina nieta de Peggy, Sharon (Emily VanCamp), que no ha aparecido en el MCU desde Capitán América: Guerra civil.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde 'Avengers: Endgame'?

El showrunner Malcolm Spellman compartió algunos detalles sobre la nueva serie de Disney + antes de su estreno. Reveló que no ha pasado mucho tiempo desde los eventos de Avengers: Endgame.

"Está lo suficientemente cerca como para que el blip o snap, como quieras llamarlo, define cada cosa que sucede en la serie", dijo Spellman a Cinema Blend. “La mitad de la población ha aparecido de repente y eso ha creado una crisis mundial. Esa es mi línea de referencia”.

“Y todos los villanos nacen de eso y todos los héroes están respondiendo a eso, así que está lo suficientemente cerca que sigue siendo muy real", finalizó. The Falcon and The Winter Soldier se estrena el 19 de marzo en Disney + con nuevos episodios agregados todos los viernes.

