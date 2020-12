The Falcon and The Winter Soldier estrena su primer tráiler lleno de acción

Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler completo de su próxima serie de Disney Plus, The Falcon and the Winter Soldier, que confirma oficialmente que el proyecto de pantalla chica de Marvel Cinematic Universe llegará el 19 de marzo de 2021.

Compartido en el canal oficial de YouTube de Marvel Entertainment como parte del Día del Inversor de Disney 2020, este "primer vistazo exclusivo" a The Falcon and the Winter Soldier se une al Sam Wilson de Anthony Mackie y al Bucky Barnes de Sebastian Stan.

"El legado de ese escudo es complicado", declara Sam en el tráiler de la serie, aparentemente luchando con qué hacer después de que Steve Rogers le diera el escudo del Capitán América al final de Avengers: Endgame.

¡Revelan la trama de Falcon & the Winter Soldier!

En La Verdad Noticias, te presentamos la sinopsis oficial de The Falcon and the Winter Soldier,

"Tras los eventos de Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades, y su paciencia, en The Falcon y El Soldado de Invierno. La nueva serie está dirigida por Kari Skogland; Malcolm Spellman es el escritor principal".

Falcon and the Winter Soldier anuncia estreno por Disney Plus

Dirigida por Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly y Daniel Brühl.

La serie de Marvel debutará en Disney Plus el próximo 19 de marzo de 2021.

