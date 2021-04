The Falcon and The Winter Soldier: Fans creen que habrá cameo de Steve Rogers

¡ALERTA DE SPOILER! ¿Chris Evans aparece en The Falcon and The Winter Soldier como Steve Rogers en el episodio final?, los fans han comenzado a crear esta teoría, especialmente después del cameo del quinto episodio de la serie, donde aparece la actriz Julia Louis-Dreyfus, en el papel de Valentina Allegra de Fontaine, un personaje de cómics de Marvel que tiene vínculos con Hydra.

Nadie ha prometido a Steve en la historia, y el programa no ha dado indicios de que esté esperando una aparición, pero mientras celebramos que Sam Wilson recupere el escudo del Capitán América de John Walker en algún momento, Steve Rogers sería un gran personaje para ayudar a iniciar el verdadero nuevo Capitán América.

Valentina Allegra de Fontaine es el nuevo personaje que pertenece a los cómics de Marvel que apareció en un cameo del quinto episodio/Foto: Cine más cómics

Todo el viaje ha sido y debería consistir en que Sam Wilson acepte si se convertirá o no en el Capitán América y los fans dicen que si los creadores están siguiendo los cómics, la aparición de Chris Evans simplemente tendría sentido.

Steve Rogers podría nombrar a Sam como Capitán América

En uno de los cómics, se revela que Sam Wilson es el próximo Capitán América en el Universo Marvel. Comienza con un montaje del altruismo de Sam, todo mostrando el tipo de personaje y héroe que es, narrado por Steve Rogers.

Al final, Steve Rogers está de pie ante todos los Vengadores, todo un Viejo, y presenta a Falcon como el nuevo Cap. Los fanáticos creen que Sam y el símbolo del Capitán América necesitarán el respaldo de alguien como Steve Rogers después de lo que sucedió en el Episodio 4.

El público ha creado la teoría de que se podría ver a Steve viejo en el sexto episodio de la serie/Foto: Comicbook

John Walker literalmente ejecutó a un tipo frente a la cámara para terminar el Episodio 4. Mató a un tipo en una plaza del pueblo golpeándolo con el escudo del Capitán América, que era un símbolo de esperanza y tenía un nivel de pureza bastante intenso cuando Steve Rogers lo empuñaba.

Aunque posiblemente Sam Wiilson, realmente no quiero estar cargando ese escudo después de que el mundo la viera cubierta de sangre y tuviera miedo de él. ¿Sabes quién podría restaurar la opinión del mundo y de Sam sobre ese símbolo? Steve Rogers.

Esto trae el problema de que él le diga al mundo dónde ha estado, por qué es tan viejo y cómo ha estado en una línea de tiempo alternativa con Peggy Carter después de besar a su sobrina y dejarla en esta línea de tiempo para valerse por sí misma.

Tal vez simplemente se lo explique a los Vengadores, como lo hizo en los cómics, y los héroes que estén en la Tierra y no estén atrapados en alguna anomalía de Westview o multiverso o que huyan de que se revelen sus identidades estarán disponibles para escucharlo.

Los fanáticos de la serie "The Falcon and the Winter Soldier" también creen que este importante personaje regresará después de que el tipo que interpreta a John Walker, Wyatt Russell, revelara en una entrevista que nunca ha conocido a Chris Evans.

Pero no dijo que Steve Rogers no va a aparecer. Así que el personaje podría regresar en su faceta de viejo. Tendremos que esperar hasta el sexto y último episodio del programa para ver.

¿Te gustaría ver a Steve Rogers en el último episodio de la serie de Disney Plus? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.