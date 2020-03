The Eternals: Salma Hayek revela una divertida verdad sobre su personaje

Salma Hayek no pudo contener las ganas revelar un vistazo de ella caracterizada como Ajak en The Eternals, pues la actriz mexicana se caracteriza por tener una larga cabellera y por ello compartió en Instagram cómo es que las personas encargadas de peinarla deben asegurarse de que todo quede en su lugar.

The Eternals es la nueva película de Marvel Studios, en la que Angelina Jolie y la actriz mexicana Salma Hayek son las protagonistas, filme que aún tiene mucho por revelar a los fanáticos, pues aún no tenemos un trailer oficial, ya que recién inició el proceso creativo de los personajes con sus respectivos actores.

Lo que ocasionó que Salma Hayek decidiera compartir de cerca en su Instagram, uno de los muchos looks que llevará su personaje de Ajak, siendo un sofisticado peinado en particular el que requirió de muchos “pasadores” para sujetar su cabello y un moño grande que irá en la parte frontal.

Salma Hayek en Instagram

En la cuenta de Instagram de la famosa actriz mexicana, podemos ver que más de 30 pasadores son los que sostienen el peinado, ya que Salma Hayek fue quien contó el total de ellos con un divertido video interactivo, pues le pregunta a sus más de 14.3 millones de seguidores lo que piensan de este estilo para Marvel Studios.

No hay duda de que muchos fanáticos de Marvel Studios y Salma Hayek, están ansiosos de ver el resultado final de toda esta mega producción, tras el final de Avengers: Endgame, la fase 4 del UCM puede estar más cerca de lo esperado, pues las series de Disney Plus como “Falcon and the Winter Soldier” estrenará a finales del 2020.