The Eternals: Brad Pitt “estaría” con Angelina Jolie en MARVEL

Brad Pitt, un famoso actor de cine y ex esposo de Angelina Jolie, estaría muy cerca de trabajar en lo nuevo de Marvel Studios. Aunque no sería en “The Eternals”, una película programada para llegar a cines en el 2021 y que cuenta con la participación de la actriz mexicana Salma Hayek como la líder del grupo. ¿Habrán problemas por estar ambos en Disney?

¿Brad Pitt y Angelina Jolie en Marvel?

Según informa MDZ SHOW GLOBAL, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) comenzará con la Fase 4 de su franquicia de películas tras el final de “Avengers: Endgame”. Para ello necesita que termine la contingencia de salud por pandemia de Coronavirus (COVID-19) y la presencia de Angelina Jolie. ¿Pero también a su ex esposo?

Esta fuente comenta que Marvel estaría interesado en contratar a Brad Pitt para uno de sus futuros superhéroes; algo que se podría poner incómodo al juntar a dos personas que ya no comparten su vida (a excepción de sus hijos). Pero no se puede negar que ambos son actores profesionales y sumamente experimentados.

¿Qué superhéroe será Brad Pitt?

La ex pareja de Angelina Jolie tuvo mucho éxito en “Erase una vez en Hollywood”, pero había comentado que se tomaría un tiempo lejos de los reflectores, para estar más enfocado en su profesión de productor de cine (detrás de las cámaras), al igual que tener un tiempo para sanar algunos problemas de salud.

Ya que la actriz que fue “Maleficent” en el live action de Disney, interpretará a Thena en “The Eternals” y que una imagen de ella con su caracterización fue filtrada en las redes sociales. Se mencionan rumores sobre tener a Brad Pitt en el papel de Hyperion; un personaje de Marvel Comics que es paralelo a Superman de DC Comics y que debutó por primera vez en “The Avengers # 69”.

Elenco en The Eternals

De esta forma tendríamos a un increíble elenco de actores en “The Eternals”, recordando la presencia de Angelina Jolie como “Thena” Salma Hayek como “Ajak” (versión femenina), Richard Madden como “Ikaris”, Kumail Nanjiani como “Kingo”, Lauren Ridloff como “Makkari” (versión femenina).

También a Brian Tyree Henry como “Phastos”, Don Lee como “Gilgamesh”, Lia McHugh como “Sprite” (versión femenina), Gemma Chan como “Sersi”, Barry Keoghan como “Druig” y Kit Harington (Jon Snow en Game of Thrones) como “Dane Whitman”; este último un guerrero humano que más adelante se convierte en Black Knight.

No hay duda que los planes de Marvel Studios son seguir expandiendo su gran universo de películas y ahora tiene la alternativa de continuar sus películas, en las serie originales de Disney Plus; siendo “Falcon and the Winter Soldier” una de las más populares.

