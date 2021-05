Ellen DeGeneres dio a conocer que su talk show titulado ‘The Ellen DeGeneres Show’ saldrá del aire tras finalizar la temporada número 19, esto en una reciente entrevista que la comediante estadounidense le ofreció en exclusiva al popular sitio The Hollywood Reporter.

La noticia llega en medio de los escándalos mediáticos en los que se ha visto envuelto su programa, al cual se le acusa de tolerar un ambiente laboral tóxico para todos sus trabajadores, mismos que provocó que sus niveles de audiencia disminuyeran, e incluso provocaron que tuvieran un largo receso fuera de la televisión estadounidense.

La comediante estadounidense anunció el fin de su talk show en entrevista exclusiva para The Hollywood Reporter.

Al respecto, la comediante explicó que el programa ya no era un desafío para su creatividad, por lo que ella prefería darle un buen final al proyecto que inició hace 19 años: “Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío”.

Asimismo, Ellen reveló que el show de ‘The Ellen DeGeneres Show’ iba a finalizar después de la temporada 16, pero que los productores querían extender el programa 4 años más. Al final, ella accedió, eso sí, bajo sus condiciones: “Entonces, nos decidimos por tres años más y sabía que sería el último. Ese ha sido el plan desde el principio”.

Ellen DeGeneres desmiente problemas maritales

Ellen DeGeneres desmiente los rumores de una posible crisis matrimonial con su esposa, la actriz Portia di Rossi.

Hace unos días se dio a conocer que la comediante estadounidense se estaba alojando en casa de la actriz Courteney Cox, una de sus más grandes amigas. Dicha situación provocó que surgieran rumores de una posible ruptura con su esposa, la actriz Portia di Rossi, pero rápidamente se aclaró los verdaderos motivos de su mudanza temporal.

“Debería explicarme. No tengo problemas maritales, no me he tenido que ir de casa porque me hayan echado de ella… Es que hemos vendido nuestra casa de Beverly Hills y necesitaba un sitio donde quedarme”, fueron las palabra de la conductora en ‘The Ellen DeGeneres Show’, mismas que La Verdad Noticias trae para ti.

¿Te gustaba el programa de Ellen DeGeneres? Si, era mi favorito. 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> No, nunca lo vi. 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales