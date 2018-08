The Eagles supera a Michael Jackson en ventas

La revista Rolling Stones dio a conocer que el disco "Their Greatest Hits 1971-1975" de la banda estadounidense The Eagles, superó en ventas al disco "Thriller" de Michael Jackson, quitándolo de su posición como el álbum más vendido en la historia de Estados Unidos.

El mítico álbum logró alcanzar las 38 millones de copias vendidas, muy por encima de los 33 millones de discos vendidos por el rey del pop.

La Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) recalculó el total de ventas de estos famosos álbumes y tuvo en cuenta también las transmisiones en línea y las descargas digitales.

Según el nuevo cálculo, 1.500 escuchas de un álbum por Internet equivalen a una venta y la descarga de diez canciones se contabilizan del mismo modo.

La agrupación The Eagles, creada en Los Ángeles a principios de los 70's, supo mezclar con maestría el rock 'n' roll con la música country y sus éxitos, incluyendo los temas "Hotel California" y "Take It Easy", los cuales se convirtieron en parte de la banda sonora de esa década.

Lamentablemente la banda se desintegró en 1980, sin embargo, se tuvieron un reencuentro 14 años después, con Henley y Glenn Frey como los únicos miembros originales. Frey murió en el 2016, pero la agrupación ganadora del Grammy sigue haciendo giras.