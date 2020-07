The Devil All the Time de Tom Holland y Robert Pattinson tiene fecha de ESTRENO

Tom Holland de Marvel y la nueva estrella de DC, Robert Pattinson, se tomarán un descanso de sus personajes de superhéroes en su nueva película de Netflix, que se estrenará más adelante este año.

Netflix ahora ha confirmado que The Devil All the Time, del director de The Punisher de Marvel, Antonio Campos, se estrenará a nivel mundial en el servicio de streaming el 16 de septiembre.

Basado en el libro de Donald Ray Pollock, The Devil All the Time se describe como una película de suspenso psicológico. Ambientada en Ohio después de la Segunda Guerra Mundial, la película sigue una historia no lineal de varias personas que sufren los daños de la vida después de la Segunda Guerra Mundial.

The Devil All the Time estrenará en Netflix en septiembre 2020

Tom Holland interpreta a un personaje llamado Arvin Russell, mientras que Robert Pattinson interpreta el papel de Preston Teagardin.

Junto a Tom Holland y Robert Pattinson, la película cuenta con un elenco de estrellas, incluidos Bill Skarsgard, Riley Keough, Mia Wasikowska de Alice in Wonderland, Eliza Scanlen, Harry Melling y Pokey LaFarge, mientras que Sebastian Stan ha reemplazado a su coestrella de los Vengadores Chris Evans en El papel de Lee Bodecker.

La sinopsis completa de la película de Netflix es la siguiente: "Situado en el sur rural de Ohio y Virginia Occidental, The Devil All the Time sigue a un elenco de personajes convincentes y extraños desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1960.

"Está Willard Russell, veterano atormentado de la carnicería en el Pacífico Sur, que no puede salvar a su bella esposa, Charlotte, de una muerte agonizante por cáncer, sin importar cuánta sangre de sacrificio vierta en su 'registro de oración'. Están Carl y Sandy Henderson, un equipo de asesinos en serie de marido y mujer, que recorre las carreteras de Estados Unidos en busca de modelos adecuados para fotografiar y exterminar.

Tom Holland y Robert Pattinson protagonizan The Devil All the Time

"Está el predicador que maneja arañas, Roy, y su paralítico y virtuoso compañero de guitarra, Theodore, huyendo de la ley. Y atrapado en medio de todo esto está Arvin Eugene Russell, el hijo huérfano de Willard y Charlotte, que crece para ser un hombre bueno pero también violento por derecho propio".

The Devil All the Time es una reunión para Tom Holland y Robert Pattinson, quienes anteriormente protagonizaron juntos en The Lost City of Z de 2017, mientras que Holland y Sebastian Stan están frescos de luchar contra Thanos en Avengers: Endgame también.

Tom Holland y Robert Pattinson preparan nuevos proyectos

A principios de esta semana, Tom Holland dio nuevos detalles de la producción de su próximo proyecto, Uncharted, que finalmente esta en marcha después de una serie de retrasos, más recientemente debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Mientras tanto, Robert Pattinson está trabajando actualmente en su nueva versión del Caballero de la Noche para la próxima película de Matt Reeves, The Batman, que se estrenará el próximo año, mientras que próximamente se lo verá en pantalla en el Tenet de Christopher Nolan, que se espera que llegará a los cines a finales de este verano.

The Devil All the Time se estrena en Netflix el 16 de septiembre. Avengers: Endgame ya está disponible en DVD, Blu-ray, 3D, 4K, descarga digital, y ya está disponible en Disney Plus.