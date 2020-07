The Cure: Conoce sus 7 MEJORES canciones ¡Fantásticas!

The Cure es el ejemplo de una buena banda que disfrutó su época dorada y que sigue haciendo música por simple amor al arte y con muchísima paciencia; cultivado a millones de fans en el mundo.

Hay que recordar que The Cure fue formada a finales de los años setenta, este grupo británico surgió como unos seguidores del post-punk y el rock alternativo, pero han escrito exitosos temas de rock gótico, new wave e indie.

Su sonido ha influido en bandas actuales como Interpol y Mogwai y su música y estilo sigue atrayendo a fans que caen rendidos ante su gloria noventera. No en vano, The Cure logró vender 30 millones de discos en todo el mundo desde 1978 a 2004, un número bastante envidiable.

Estas son algunas de las canciones más importantes de la banda; una radiografía de quiénes son y de qué trata su música introspectiva que ha estado vigente hasta las temporadas de pandemia.

Just Like Heaven

La favorita de los fans, quizá por el hecho de que es extraño encontrar una letra romántica y que te eleve el espíritu en la discografía de esta banda. Robert Smith se inspiró en un viaje que hizo a la playa junto a su novia (luego esposa) en la sensación de “besar y caer al suelo”.

Lovesong

Otra canción llena de amor. Robert Smith escribió el tema como un regalo de bodas para su prometida Mary (la misma de la canción anterior). Forma parte del disco Disintegration, el más exitoso de la banda en Estados Unidos. Según los críticos, se debe a esta canción, pues constituye el único momento de calma del disco. Es una descripción vocal de lo que significa la música gótica.

Pictures of You

Rolling Stone ubicó este tema en el puesto 278 de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Pertenece al álbum Disintegration y Robert Smith se inspiró en un momento trágico: su casa se había incendiado y, entre las cenizas, encontró su billetera donde permanecía la foto de su amada. El retrato se convirtió en la portada del disco, mientras que la canción da justo en la melancolía.

Friday I’m In Love

Muchos conocen el nombre del tema, aunque no todos saben de dónde proviene. Friday I’m In Love es, de lejos, la canción más famosa de The Cure. Nominado al Grammy y ganador de un MTV Video Music Award, el tema fue grabado en un tiempo más lento pero un error en el proceso de masterizado hizo que fuera reproducida más rápido.

La banda se ganó una nueva legión de fans, pero Robert Smith no estuvo contento con ello, pues intentaba burlarse de la música pop del momento. Así lo expresó en una entrevista donde alegó que a quienes les gusta este tema no son verdaderos fans de la banda. “No son ellos los que compran nuestros discos”.

Boys Don’t Cry

Michael Dempsey, Robert Smith y Laurence Tolhurst se inspiraron en una historia familar: la de un chico que se rinde ante el reto de recuperar a la mujer que ama y quien se hace una fachada emocional porque “los hombres no lloran”.

Es uno de los temas más conocidos del grupo, así como su álbum homónimo, situado en el puesto 442 de los mejores álbumes en la historia de la música.

Close to Me

La letra inicial: “he esperado horas por esto, me he puesto muy enfermo” es una descripción de lo que es The Cure y su música, en el buen sentido de la expresión. Se hicieron dos versiones de la canción (una con una sección de viento) y los fans quedaron enganchados de inmediato .

The Lovecats

Lanzada en 1983, esta canción se convirtió en la más famosa de The Cure hasta esa fecha. Se le considera uno de los temas más pegajosos de la banda y ha sido versionada por varias bandas.