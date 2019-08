"The Crown" estrena ADELANTO de su 3ra. Temporada en Netflix (VIDEO)

Netflix ha impactado al lanzar el primer adelanto de la tercera temporada de la serie “The Crown” y la fecha de lanzamiento de sus nuevos episodios.

Con 21 segundos Netflix compartió el adelanto de la famosa serie en donde la protagonista es la actriz Olivia Colman, encargada de interpretar a la reina Isabel II, en su etapa adulta.

DETALLES DE LA TERCERA TEMPORADA

La tercera temporada de The Crown se estrenará en Netflix el domingo 17 de noviembre, con un súper elenco integrado por Tobias Menzies como el Príncipe Felipe, Helena Bonham Carter como la Princesa Margarita, Ben Daniels como Tony Armstrong-Jones, Josh O'Connor como el Príncipe Carlos, Erin Doherty como la Princesa Ana, Marion Bailey como la Reina Madre, Jason Watkins como el Primer Ministro Harold Wilson, entre otros.

La historia escrita por Peter Morgan, en sus nuevos capítulos se verán sucesos ocurridos en la monarquía británica entre 1964 y 1977 y que llegará a casi dos años después del debut de la segunda temporada (en diciembre de 2017).

¿CUARTA TEMPORADA?

Aunque Netflix ya ha anunciado que la famosa serie va a tener una cuarta temporada, aun no se conocen muchos detalles de su lanzamiento y sobre la integración de nuevos actores al alenco, a excepción de la actriz Emma Corrin, que suena según interpretará a Diana de Gales, quien ha comentado a Netflix:

"Más que emocionada y honrada de unirme a The Crown en su cuarta temporada. He estado enganchada a la serie desde el primer episodio y pensar que ahora me uno a esta familia de actores increíblemente talentosos es simplemente surrealista".

Cabe destacar que "The Crown" enfrentó una polémica el año pasado cuando se supo que existía una gran diferencia salarial entre los protagonistas, pues Claire Foy ganó USD 40.000 por episodio, mientras que el salario de Matt Smith (quien dio vida al príncipe Felipe) no se hizo público pero se sabe que es superior a la cifra mencionada.

