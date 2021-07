The Crown de Netflix presentó a Imelda Staunton como La Reina Isabel II

La esperada nueva temporada de The Crown de Netflix ha causado todo un revuelo, pues recientemente la plataforma streaming reveló un vistazo de uno de los personajes que formarán parte de esta interesante historia y presentó a Imelda Staunton como La Reina Isabel II.

A través de las redes sociales dieron a conocer el personaje que aparecerá en la temporada 5 del proyecto, pues la quinta temporada empezó a principios del mes en Reino Unido, que abarca la década de los años noventa, por lo que su elenco será nuevo.

El año pasado te compartimos en La Verdad Noticias que Netflix retrasó la temporada 5 de The Crown hasta el 2022 debido a la pandemia mundial por COVID-19, pues se anunció en enero de ese año que la próxima temporada sería la última con la actriz Imelda Staunton.

The Crown de Netflix revela vistazo de un personaje

Netflix presenta a Imelda Staunton como La Reina Isabel II

La nueva temporada comenzará con Imelda Staunton como La Reina Isabel II, pues reemplazará a Olivia Colman quien personificó el personaje para la temporada 4 de la serie The Crown de Netflix, incluso en el 2020 Netflix presentó a la nueva Diana de Gales en The Crown.

Staunton tendrá el papel de la monarca de Reino Unido, pues la temporalidad de la serie abarcará de los primeros siete años del gobierno del primer ministro John Major, quien será interpretado por el actor Johnny Lee Miller.

De igual forma han revelado que la Princesa Margarita será interpretada por Lesley Manville, mientras que el nuevo Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo será personificado por Jonathan Pryce, quien ha tenido una destacada carrera como actor.

Pero lo que ha llamado la atención ha sido la presencia de Elizabeth Debicky, quien fue elegida para interpretar a un importante personaje de la Familia Real Británica, pues será la Princesa Diana y Dominic West interpretará al Príncipe Carlos.

Por su parte Imelda Staunton mencionó que es un tipo de desafío adicional su personaje, pues ahora está interpretando un persona que causaron asombro de los usuarios, pues la primera imagen de Imelda Staunton ha sorprendido a los internautas, por lo que esperan con ansias nuevos detalles de la serie.

¿Cuándo se estrena la 5 temporada de The Crown?

La serie The Crown en su temporada 5 no ha confirmado fecha de estreno

Los internautas se han cuestionado cuándo se estrenará la quinta temporada, pero por el momento Netflix no ha confirmado la fecha de estreno, pues recordamos que la cuarta temporada de The Crown se estrenó en noviembre de 2020, pero en su nueva temporada aún no ha dado más detalles del proyecto.

Cabe mencionar que la temporada cinco de la serie The Crown de Netflix, mostrará los momentos más importantes de la Corona Inglesa, como la polémica entrevista de La Princesa Diana que dio a BBC tras su divorcio con el Príncipe Carlos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!