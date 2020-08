The Crown: Olivia Colman es la viva imagen de la reina Isabel II en nuevo tráiler/Foto: Infobae

Olivia Colman es una vez más casi un clon de la reina Isabel II en el primer tráiler de la cuarta temporada de The Crown. La ganadora del Oscar, de 46 años, se pone el uniforme del Regimiento de la Guardia para montar a caballo en la vista previa, lo que parece ser una recreación de la ceremonia anual Trooping of the Color.

La cuarta temporada, que se lanzará el domingo 15 de noviembre, también verá la presentación de la princesa Diana, interpretada por Emma Corrin, y recreará su romance inicial y su boda posterior con el príncipe Carlos.

En los primeros segundos de la vista previa, se puede ver a Olivia vestida con el atuendo real que la Reina tradicionalmente vestía como Coronel en Jefe para todos y cada uno de los Trooping of the Color hasta 1986.

Una vez más, Olivia es la viva imagen de Su Majestad a fines de la década de 1970, que es cuando comenzará la cuarta temporada de The Crown, cuando emerge del Palacio de Buckingham para la ceremonia anual.

La actriz luce casi idéntica a la reina Isabel II en el avance de la serie de Netflix, la cual se ha confirmado que tendrá dos temporadas más después del estreno de la cuarta/Foto: Daily Mail

El Trooping of the Color fue una ceremonia anual realizada por los regimientos de los ejércitos británicos y de la Commonwealth para celebrar el cumpleaños oficial de la Reina, y generalmente cuenta con la asistencia de la Familia Real.

Este año, la ceremonia se redujo sustancialmente debido a la pandemia de COVID-19, y la Reina simplemente vio una mini versión del Castillo de Windsor.

The Crown hablará de Margaret Tatcher

En el tráiler, Olivia también ofrece una voz en off espeluznante, diciendo: "Algo tan importante como la monarquía simplemente no se puede permitir que falle".

El tráiler insinúa que podría haber tiempos oscuros por delante para la monarquía, ya que a puertas cerradas se están dividiendo cada vez más.

Después de la presentación de la reina, el tráiler muestra un vistazo de Gillian Anderson como la primera ministra Margaret Thatcher, y la serie comenzará al inicio de su ascenso al poder. ¿Estás list@ para el regreso de la serie?, ¿Crees que la cuarta temporada podría causar controversia en la verdadera familia real?