The Crown: Netflix retrasa la temporada 5 hasta el 2022 ¿Habrá temporada 6?

Los últimos meses han sido una montaña rusa para The Crown, una de las series originales más populares de Netflix. Se anunció en enero que la próxima quinta temporada sería la última, con la actriz Imelda Staunton asumiendo el papel de la reina Isabel, reemplazando a Olivia Colman de la temporada 4.

La decisión de terminar con la Temporada 5 fue tomada por el creador Peter Morgan, quien anunció en julio que había revocado su decisión y que terminaría en la Temporada 6. Los fanáticos ciertamente están emocionados de tener más episodios de The Crown, pero pasará bastante tiempo antes de que lleguen esas dos últimas temporadas.

Según Deadline, The Crown Season 5 no llegará a Netflix sino hasta el 2022 como muy pronto. La razón detrás de este retraso es una interrupción en la producción antes de los nuevos cambios de casting, lo que evitará que el programa filme nuevos episodios hasta 2021. Según los informes, este retraso no tiene nada que ver con la pandemia y ya estaba programado antes de que se produjera cualquier cierre.

Este retraso no es nada nuevo para The Crown, ya que la serie tuvo un paréntesis similar la última vez que el papel de la Reina Isabel pasó de una actriz a otra. Hubo una brecha de dos años entre la temporada 2 y 3, cuando Claire Foy le entregó el papel a Olivia Colman.

The Crown Temporada 4

La cuarta temporada de The Crown ya había completado la producción cuando comenzaron los cierres de coronavirus, por lo que todavía está en camino de lanzarse en Netflix en algún momento de 2020.

Esta temporada llevará la historia hasta 1990 y presenta a Gillian Anderson como Margaret Thatcher. Emma Corrin interpretará a la princesa Diana en la nueva temporada, con Josh O'Connor interpretando al Príncipe Carlos.

Las actrices Claire Foy y Olivia Colman han sido galardonadas con diversos reconocimientos por su asombrosa actuación como la Reina Isabel II. Ahora toca el turno de Imelda Staunton, quien estará en las temporadas 5 y 6, posiblemente. Esta actriz es muy recordada por su papel como Dolores Umbrige en la película Harry Potter y la Orden del Fénix/Foto: Daily Mail

En cuanto a la Temporada 5, el transmisor tiene planes de anunciar más información sobre el reparto en los próximos meses. Lo que sabemos hasta ahora es que Staunton asumirá el papel de la reina Isabel, mientras que Lesley Manville interpretará a la princesa Margaret.

"Me encantó ver The Crown desde el principio", dijo Staunton cuando se anunció su casting. "Como actriz, fue una alegría ver cómo Claire Foy y Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Estoy realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar a The Crown a su conclusión".