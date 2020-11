The Crown: Los 5 errores históricos que han marcado su 4ta temporada

Tenemos que reconocer que la cuarta temporada de “The Crown” se ha convertido en una de las más polémicas de esta exitosa serie de Netflix, pues la llegada de Margaret Tatcher y Diana de Gales ya nos aseguraba que los secretos más oscuros de la realeza quedarían al descubierto.

Y justamente como muchos pensaban, la nueva temporada de “The Crown” ha mostrado algunos de los momentos más importantes dentro de la realeza; sin embargo esta serie ha cometido ciertos errores históricos que podrían ser considerados peligrosos.

Entonces, ¿qué tanto se acerca esta serie de Netflix a la historia real? Recordemos que esta producción está inspirada en la obra de teatro “The Audience”, centrada en las reuniones entre la jefa del Estado británico y sus primeros ministros, por lo que existen situaciones que no sucedieron y son meramente licencias artísticas.

5 errores históricos en The Crown

A pesar que las tres temporadas anteriores también tuvieron varios recursos artísticos y errores cronológicos, la cuarta temporada de The Crown ha sido la que más ha llamado la atención en este aspecto.

Así que sin más rodeos aquí te mostramos los 5 errores históricos que han marcado la cuarta temporada de este exitosa serie de Netflix.

5 errores históricos en The Crown

La guerra de las Malvinas

Para añadir presión a la situación, la serie hizo coincidir en el tiempo la desaparición del hijo de Thatcher con el inicio de la Guerra de las Malvinas; sin embargo, en la realidad, este conflicto bélico inició casi tres meses después.

La foto de Australia

No queda duda que uno de los momentos más emblemáticos de la realeza, fue cuando Diana de Gales llevó a su hijo en una gira de 45 días por Australia; un momento que fue inmortalizado a través de una fotografía familiar.

Y aunque esta imagen se tomó en la Casa del Gobierno de Auckland, en la serie se dio durante un desvío de la pareja en Woomargama, Nueva Gales del Sur.

5 errores históricos en The Crown

La relación entre Isabel II y Thatcher

Aunque no es un secreto para nadie que Isabel II y Margaret Thatcher no llevaron una buena relación, en “The Crown” se muestra que la propia monarca ordenó filtrar a la prensa su desacuerdo con la Primera Ministra. Y la realidad, fue que el Palacio de Buckingham siempre ha negado ser fuente de la noticia.

Carlos y Camila

Según la versión oficial, el príncipe de Gales retomó su romance con Camila Parker tras haberse deteriorado su matrimonio con la Princesa Diana; sin embargo en la serie se muestra que Carlos siempre tuvo una relación con Parker desde antes de conocer a Diana, y que este amorío continuó paralelamente con su compromiso y matrimonio.

Te puede interesar The Crown: Todo los DETALLES sobre la 4ta temporada en Netflix

El musical de Diana

En uno de los episodios de The Crown, se puede observar como Diana de Gales canta “All I Ask of You” del musical “El fantasma de la ópera”. Y aunque si es verdad que la princesa le regaló a Carlos un VHS de la obra, no se ha demostrado que ella le cantó.

Recuerda que a través de La Verdad Noticias te puedes enterar de los detalles y críticas más importantes sobre esta serie de Netflix.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.