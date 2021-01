The Crown: Imelda Staunton habla de los retos que implican protagonizar la serie/Foto: Town & Country Magazine y El Nacional

Imelda Staunton, quien asumirá el papel de la reina Isabel II en la temporada 5 del programa de Netflix "The Crown", ha hablado del "desafío adicional" que enfrenta al interpretar a una monarca con la que el público está más familiarizado, en comparación con los personajes anteriores del papel.

En declaraciones a la presentadora Emma Barnett en el 75 aniversario del programa de radio de la BBC "Woman's Hour" el lunes, Staunton dijo: "Creo que mi tipo de desafío adicional, como si lo necesitara, es que ahora estoy haciendo la Reina con la que están un poco más familiarizados".

"Con Claire Foy, era casi historia y ahora estoy interpretando una en la que la gente podría decir 'ella no hace eso', 'ella no es así', y esa es mi bête noire personal", confesó la actriz.

Staunton también intervino en el debate en torno a un descargo de responsabilidad ficticio para el programa en respuesta a la pregunta de Barnett sobre si debería haber una advertencia al comienzo del programa aclarando que estos son eventos imaginarios basados en sucesos históricos reales.

"Creo que eso depende de los productores y directores", respondió Staunton.

“Esto no es palabra por palabra; esto no se toma de diarios. Tienes que usar tu imaginación y me gustaría permitirle a la audiencia un poco de inteligencia. No puedes saber que de eso estaban hablando Margaret y Elizabeth", declaró Imelda.

The Crown seguirá a pesar de las críticas de la corona británica

En diciembre, el secretario de cultura del Reino Unido, Oliver Dowden, exigió que Netflix agregara un descargo de responsabilidad al programa indicando que es una obra de ficción.

Netflix se negó y dijo: “Siempre hemos presentado 'The Crown' como un drama y tenemos plena confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción que se basa ampliamente en eventos históricos. Como resultado, no tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar una exención de responsabilidad".

Staunton también habló sobre su experiencia en “Talking Heads” de Alan Bennett, que fue filmada para su transmisión en la BBC en junio de 2020 y posteriormente presentada en vivo en el teatro Bridge de Londres durante septiembre y octubre.

“Había una audiencia socialmente distanciada de 250 personas allí”, dijo Staunton. “Y lo que me llamó la atención fue el placer de la gente de estar juntos en un lugar seguro. Pero reaccionando".

"[Estaba pensando] lo hemos hecho en la tele, no es necesario que lo hagamos en el cine. Pero Dios mío, estaba equivocado. La audiencia estaba muy agradecida, y simplemente se revolcaban, si lo desea, en la compañía de los demás", expresó la actriz.

La actriz Imelda Staunton interpretará a la Reina Isabel II, reemplazando a la actriz Olivia Colman, en la siguiente temporada de la serie de Netflix/Foto: BT

Te recomendamos leer: The Crown: Netflix retrasa la temporada 5 hasta el 2022 ¿Habrá temporada 6?

¿Crees que la temporada 5 de The Crown con Imelda Staunton generará más polémica que la temporada más reciente? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.