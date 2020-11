The Crown: Este es el guapo actor que interpreta al príncipe Carlos

Desde la tercera temporada de “The Crown” tuvimos la oportunidad de apreciar el talento del actor Josh O’Connor, quien brilló desde el primer minuto con su interpretación del príncipe Carlos, hijo de la Reina Isabel.

Sin embargo, retratar al príncipe Carlos no ha sido una tarea fácil, pues se sabe que este apuesto actor tuvo que aprender ciertas habilidades como jugar al polo, mantener un semblante serio y dar un discurso en galés.

Pero en esta ocasión no venimos hablar precisamente de su trabajo en “The Crown”, el cual por cierto lo ha hecho fenomenal, sino de su vida fuera de esta popular serie de Netflix. Pues tenemos que destacar que este no ha sido su primer trabajo artístico.

¿Quién es el actor detrás del príncipe Carlos en “The Crown”?

Con 30 años de edad, Josh O’Connor ha logrado ganarse la admiración y el aprecio del público a través de su talento, siendo una de sus participaciones más destacadas en la película “God’s Own Country” de Francis Lee.

Asimismo, se sabe que este actor de origen británico lleva sus interpretaciones a otro nivel, como ha sucedido en su papel en “The Crown”; pues él mismo confesó que tuvo que estudiar mucho al príncipe Carlos para poder personificarlo.

“Se puede decir que llevo dos años viviendo con Carlos… y creo que eso te afecta. Lo más duro es participar en otros proyectos y seguir sonando como Carlos”

Fueron parte de las declaraciones de Josh O’Connor mediante una entrevista, donde mencionó que incluso su familia le había reclamado su mala postura, haciendo referencia a las características que conserva de su personaje.

Cabe mencionar que la primera participación de este actor en el mundo cinematográfico fue en “The Riot Club”, sin embargo su gran salto a la fama fue hasta el año 2017 tras su participación en “God’s Own Country”.

